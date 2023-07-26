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Пентагон назвав атаку винищувача РФ на американський дрон "небезпечною"

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 26 липня 2023, 08:42

У Пентагоні вважають, що атака російського винищувача на американський безпілотник MQ-9 в Сирії була  "небезпечною" і "непрофесійною".

Джерело: заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу, "Європейська правда"

Пряма мова: "Я не можу говорити за росіян і про те, чому вони продовжують вдаватися до такої небезпечної, непрофесійної поведінки, але ми спостерігаємо, я б сказала, зростання цього...

Немає виправдання тому, що їхні сили продовжують переслідувати наші MQ-9 після багатьох років операцій США в цьому районі".

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Деталі: За її словами, інцидент, який стався 23 липня, – "це ще одне кричуще нехтування правилами польотів".

Сінгх зауважила, що "росіяни знають, де ми діємо".

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Теми: СШАРосіяСирія
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