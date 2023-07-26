Пентагон назвав атаку винищувача РФ на американський дрон "небезпечною"
Середа, 26 липня 2023, 08:42
У Пентагоні вважають, що атака російського винищувача на американський безпілотник MQ-9 в Сирії була "небезпечною" і "непрофесійною".
Джерело: заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу, "Європейська правда"
Пряма мова: "Я не можу говорити за росіян і про те, чому вони продовжують вдаватися до такої небезпечної, непрофесійної поведінки, але ми спостерігаємо, я б сказала, зростання цього...
Немає виправдання тому, що їхні сили продовжують переслідувати наші MQ-9 після багатьох років операцій США в цьому районі".
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Деталі: За її словами, інцидент, який стався 23 липня, – "це ще одне кричуще нехтування правилами польотів".
Сінгх зауважила, що "росіяни знають, де ми діємо".
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Напередодні у США повідомили про черговий інцидент за участю російської авіації в Сирії, внаслідок якого зазнав пошкодження американський безпілотник MQ-9.
- Літаки РФ летіли впритул до безпілотника й за кілька метрів від нього випустили сигнальні ракети, одна з яких влучила в MQ-9 і серйозно пошкодила гвинт.
- Ще у квітні Центральне командування США наголошувало, що російські льотчики останнім часом часто вдаються до агресивної поведінки під час зустрічі з американськими військовими літаками у небі над Сирією.
- Про останній подібний інцидент стало відомо минулого тижня: тоді російський винищувач пролетів дуже близько до американського літака-розвідника над Сирією, поставивши під загрозу життя чотирьох членів його екіпажу.