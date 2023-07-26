Пентагон назвал атаку истребителя РФ на американский дрон "опасной"
Среда, 26 июля 2023, 08:42
В Пентагоне считают, что атака российского истребителя на американский беспилотник MQ-9 в Сирии была "опасной" и "непрофессиональной".
Источник: заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх на брифинге, "Европейская правда"
Прямая речь: "Я не могу говорить за россиян и о том, почему они продолжают прибегать к такому опасному, непрофессиональному поведению, но мы наблюдаем, я бы сказала, рост этого ...
Нет оправдания тому, что их силы продолжают преследовать наши MQ-9 после многих лет операций США в этом районе".
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Детали: По ее словам, инцидент, который произошел 23 июля, – "это еще одно вопиющее пренебрежение правилами полетов".
Сингх отметила, что "россияне знают, где мы действуем".
Напомним:
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- Накануне в США сообщили об очередном инциденте в Сирии с участием российской авиации, в результате которого получил повреждения беспилотник MQ-9.
- Самолеты РФ летали вплотную к беспилотнику и в нескольких метрах от него выпустили сигнальные ракеты, одна из которых попала в MQ-9 и серьезно повредила винт.
- Еще в апреле Центральное командование США отмечало, что российские летчики в последнее время часто прибегают к агрессивному поведению во время встречи с американскими военными самолетами в небе над Сирией.
- О последнем подобном инциденте стало известно на прошлой неделе: тогда российский истребитель пролетел очень близко к американскому самолету-разведчику над Сирией, поставив под угрозу жизни четырех членов его экипажа.