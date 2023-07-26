Пентагон назвал атаку истребителя РФ на американский дрон "опасной"

В Пентагоне считают, что атака российского истребителя на американский беспилотник MQ-9 в Сирии была "опасной" и "непрофессиональной".

Источник: заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх на брифинге, "Европейская правда"

Прямая речь: "Я не могу говорить за россиян и о том, почему они продолжают прибегать к такому опасному, непрофессиональному поведению, но мы наблюдаем, я бы сказала, рост этого ...

Реклама:

Нет оправдания тому, что их силы продолжают преследовать наши MQ-9 после многих лет операций США в этом районе".

Детали: По ее словам, инцидент, который произошел 23 июля, – "это еще одно вопиющее пренебрежение правилами полетов".

Сингх отметила, что "россияне знают, где мы действуем".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: