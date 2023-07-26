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Пентагон назвал атаку истребителя РФ на американский дрон "опасной"

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 26 июля 2023, 08:42

В Пентагоне считают, что атака российского истребителя на американский беспилотник MQ-9 в Сирии была "опасной" и "непрофессиональной".

Источник: заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх на брифинге, "Европейская правда"

Прямая речь: "Я не могу говорить за россиян и о том, почему они продолжают прибегать к такому опасному, непрофессиональному поведению, но мы наблюдаем, я бы сказала, рост этого ...

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Нет оправдания тому, что их силы продолжают преследовать наши MQ-9 после многих лет операций США в этом районе".

Детали: По ее словам, инцидент, который произошел 23 июля, – "это еще одно вопиющее пренебрежение правилами полетов".

Сингх отметила, что "россияне знают, где мы действуем".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • Накануне в США сообщили об очередном инциденте в Сирии с участием российской авиации, в результате которого получил повреждения беспилотник MQ-9.
  • Самолеты РФ летали вплотную к беспилотнику и в нескольких метрах от него выпустили сигнальные ракеты, одна из которых попала в MQ-9 и серьезно повредила винт.
  • Еще в апреле Центральное командование США отмечало, что российские летчики в последнее время часто прибегают к агрессивному поведению во время встречи с американскими военными самолетами в небе над Сирией.
  • О последнем подобном инциденте стало известно на прошлой неделе: тогда российский истребитель пролетел очень близко к американскому самолету-разведчику над Сирией, поставив под угрозу жизни четырех членов его экипажа.

Темы: СШАРосcияСирия
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