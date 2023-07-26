Після скандалу зі стеженням Молдова скоротить чисельність дипломатів з РФ
На тлі розслідування про стеження російських спецслужб Молдова вирішила скоротити чисельність дипломатів із Росії у Кишиневі.
Джерело: міністр закордонних справ Ніку Попеску на засіданні уряду Молдови, "Європейська правда" з посиланням на Jurnal TV
Пряма мова: "Стане менше осіб, які намагаються дестабілізувати Молдову...
Важливо, щоб дипломатичні служби були орієнтовані на розвиток хороших відносин, інакше, коли дії спрямовані на дестабілізацію і вони не пов'язані з дипломатичною діяльністю, це складно. Ми домовилися про необхідність обмежити кількість акредитованих дипломатів із Росії".
Деталі: Попеску зазначив, що протягом багатьох років Молдова була "об'єктом ворожих дій" Росії, більшість з яких здійснювались через посольство у Кишиневі.
Він додав, що представники російського посольства вже поінформовані про це рішення.
Нагадаємо:
- Раніше було опубліковано розслідування Jurnal TV і The Insider, в якому йшлося, що на даху російського посольства в Молдові встановлено десятки антен і супутникових тарілок, які спецслужби РФ використовують для стеження.
- Після цього МЗС Молдови викликало російського посла Олега Васнецова, щоб отримати пояснення дій російських спецслужб у Кишиневі.
- Президентка Молдови Мая Санду заявила, що спецслужби країни поінформовані про ситуацію і згодом вони запропонують "вирішення цієї проблеми".