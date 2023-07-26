Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Після скандалу зі стеженням Молдова скоротить чисельність дипломатів з РФ

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 26 липня 2023, 11:36

На тлі розслідування про стеження російських спецслужб Молдова вирішила скоротити чисельність дипломатів із Росії у Кишиневі.

Джерело: міністр закордонних справ Ніку Попеску на засіданні уряду Молдови, "Європейська правда" з посиланням на Jurnal TV

Пряма мова: "Стане менше осіб, які намагаються дестабілізувати Молдову...

Важливо, щоб дипломатичні служби були орієнтовані на розвиток хороших відносин, інакше, коли дії спрямовані на дестабілізацію і вони не пов'язані з дипломатичною діяльністю, це складно. Ми домовилися про необхідність обмежити кількість акредитованих дипломатів із Росії".

Реклама:

Деталі: Попеску зазначив, що протягом багатьох років Молдова була "об'єктом ворожих дій" Росії, більшість з яких здійснювались через посольство у Кишиневі.

Він додав, що представники російського посольства вже поінформовані про це рішення.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: МолдоваРосіяшпигунство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову

фото, відеоУ Грузії стався зсув ґрунту на курорті: 6 загиблих, багато зниклих безвісти

відео, фотоСпецоперація в Новоросійську: дрон СБУ пробив десантний корабель окупантів

фотоНа Закарпатті обвалився міст: відпочиваючі впали в річку, є загибла

Суд у США обрав запобіжний захід Трампу

фото, відеоЖурналісти отримали докази, що РФ обстрілює Україну ракетами, які Київ передав Москві в 90-х

Усі новини...
Молдова
Російські спецслужби стежать за владою Молдови за допомогою антен на даху посольства – ЗМІ
Президентка Молдови засудила атаку Росії по історичному центру Одеси
Молдова надасть знижку на транзит українського зерна залізницею до трьох портів
Останні новини
12:28
Додому повернули тіла 44 полеглих захисників
12:17
фотоУ небі над Києвом зазнімкували супермісяць
12:16
Ігнат: Навчання пілотів на F-16 буде не таким довгим, як надіються росіяни
12:15
Україна перепрофільовує ППО, щоб захистити порти − Гуменюк
11:51
Дубінський приїхав на допит у ДБР – джерело
11:45
фотоСБУ затримала колишнього поплічника Киви, який зливав позиції ЗСУ в мережу
11:42
У НБУ розраховують, що мораторій на підвищення тарифів ЖКП діятиме до 2025 року
11:37
Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову
11:36
Литва закриє два КПП на кордоні з Білоруссю
11:35
У Полтаві знесли пам’ятник радянському генералу Зигіну
Усі новини...
Реклама: