Після скандалу зі стеженням Молдова скоротить чисельність дипломатів з РФ

На тлі розслідування про стеження російських спецслужб Молдова вирішила скоротити чисельність дипломатів із Росії у Кишиневі.

Джерело: міністр закордонних справ Ніку Попеску на засіданні уряду Молдови, "Європейська правда" з посиланням на Jurnal TV

Пряма мова: "Стане менше осіб, які намагаються дестабілізувати Молдову...

Важливо, щоб дипломатичні служби були орієнтовані на розвиток хороших відносин, інакше, коли дії спрямовані на дестабілізацію і вони не пов'язані з дипломатичною діяльністю, це складно. Ми домовилися про необхідність обмежити кількість акредитованих дипломатів із Росії".

Реклама:

Деталі: Попеску зазначив, що протягом багатьох років Молдова була "об'єктом ворожих дій" Росії, більшість з яких здійснювались через посольство у Кишиневі.

Він додав, що представники російського посольства вже поінформовані про це рішення.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ