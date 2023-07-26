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Після скандалу зі стеженням Молдова скоротить чисельність дипломатів з РФ

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 26 липня 2023, 11:36

На тлі розслідування про стеження російських спецслужб Молдова вирішила скоротити чисельність дипломатів із Росії у Кишиневі.

Джерело: міністр закордонних справ Ніку Попеску на засіданні уряду Молдови, "Європейська правда" з посиланням на Jurnal TV

Пряма мова: "Стане менше осіб, які намагаються дестабілізувати Молдову...

Важливо, щоб дипломатичні служби були орієнтовані на розвиток хороших відносин, інакше, коли дії спрямовані на дестабілізацію і вони не пов'язані з дипломатичною діяльністю, це складно. Ми домовилися про необхідність обмежити кількість акредитованих дипломатів із Росії".

Деталі: Попеску зазначив, що протягом багатьох років Молдова була "об'єктом ворожих дій" Росії, більшість з яких здійснювались через посольство у Кишиневі.

Він додав, що представники російського посольства вже поінформовані про це рішення.

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Теми: МолдоваРосіяшпигунство
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