После скандала со слежкой Молдова сократит численность дипломатов из РФ

На фоне расследования о слежке российских спецслужб Молдова решила сократить численность дипломатов из России в Кишиневе.

Источник: министр иностранных дел Нику Попеску на заседании правительства Молдовы, "Европейская правда" со ссылкой на Jurnal TV

Прямая речь: "Станет меньше лиц, которые пытаются дестабилизировать Молдову...

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Важно, чтобы дипломатические службы были ориентированы на развитие хороших отношений, иначе, когда действия направлены на дестабилизацию и они не связаны с дипломатической деятельностью, это сложно. Мы договорились о необходимости ограничить количество аккредитованных дипломатов из России".

Детали: Попеску отметил, что в течение многих лет Молдова была "объектом враждебных действий" России, большинство из которых осуществлялись через посольство в Кишиневе.

Он добавил, что представители российского посольства уже проинформированы об этом решении.

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