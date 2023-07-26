После скандала со слежкой Молдова сократит численность дипломатов из РФ
На фоне расследования о слежке российских спецслужб Молдова решила сократить численность дипломатов из России в Кишиневе.
Источник: министр иностранных дел Нику Попеску на заседании правительства Молдовы, "Европейская правда" со ссылкой на Jurnal TV
Прямая речь: "Станет меньше лиц, которые пытаются дестабилизировать Молдову...
Важно, чтобы дипломатические службы были ориентированы на развитие хороших отношений, иначе, когда действия направлены на дестабилизацию и они не связаны с дипломатической деятельностью, это сложно. Мы договорились о необходимости ограничить количество аккредитованных дипломатов из России".
Детали: Попеску отметил, что в течение многих лет Молдова была "объектом враждебных действий" России, большинство из которых осуществлялись через посольство в Кишиневе.
Он добавил, что представители российского посольства уже проинформированы об этом решении.
Напомним:
- Ранее было опубликовано расследование Jurnal TV и The Insider, где говорилось, что на крыше российского посольства в Молдове установлены десятки антенн и спутниковых тарелок, которые спецслужбы РФ используют для слежки.
- После этого МИД Молдовы вызвал российского посла Олега Васнецова, чтобы получить объяснения действий российских спецслужб в Кишиневе.
- Президент Молдовы Майя Санду заявила, что спецслужбы страны проинформированы о ситуации и впоследствии они предложат "решение этой проблемы".