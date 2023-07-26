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После скандала со слежкой Молдова сократит численность дипломатов из РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 26 июля 2023, 11:36

На фоне расследования о слежке российских спецслужб Молдова решила сократить численность дипломатов из России в Кишиневе.

Источник: министр иностранных дел Нику Попеску на заседании правительства Молдовы, "Европейская правда" со ссылкой на Jurnal TV

Прямая речь: "Станет меньше лиц, которые пытаются дестабилизировать Молдову...

Важно, чтобы дипломатические службы были ориентированы на развитие хороших отношений, иначе, когда действия направлены на дестабилизацию и они не связаны с дипломатической деятельностью, это сложно. Мы договорились о необходимости ограничить количество аккредитованных дипломатов из России".

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Детали: Попеску отметил, что в течение многих лет Молдова была "объектом враждебных действий" России, большинство из которых осуществлялись через посольство в Кишиневе.

Он добавил, что представители российского посольства уже проинформированы об этом решении.

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее было опубликовано расследование Jurnal TV и The Insider, где говорилось, что на крыше российского посольства в Молдове установлены десятки антенн и спутниковых тарелок, которые спецслужбы РФ используют для слежки.
  • После этого МИД Молдовы вызвал российского посла Олега Васнецова, чтобы получить объяснения действий российских спецслужб в Кишиневе.
  • Президент Молдовы Майя Санду заявила, что спецслужбы страны проинформированы о ситуации и впоследствии они предложат "решение этой проблемы".

Темы: МолдоваРосcияшпионаж
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