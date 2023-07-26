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У Миколаєві спіймали чоловіка, який шукав мости і зливав відео про рух ЗСУ росіянам

Олена РощінаСереда, 26 липня 2023, 12:37
У Миколаєві спіймали чоловіка, який шукав мости і зливав відео про рух ЗСУ росіянам
Один із інформаторів Росії в Миколаєві, фото СБУ

Житель міста Миколаїв інформував російські спецслужби про маршрути українських Збройних сил, знімав рух ешелонів із військовою технікою, намагався виявити ключові залізничні мости, якими Сили оборони України переміщуються на південь.

Джерело: Служба безпеки України, Миколаївська обласна прокуратура

Деталі: СБУ затримала цього інформатора російських спецслужб у результаті контррозвідувальних заходів із забезпечення функціонування обʼєктів критичної інфраструктури Миколаївщини. 

За даними спецслужби, чоловік долучився до підготовки серії повітряних ударів РФ по стратегічно важливих транспортних артеріях регіону, якими російські окупанти сподівались порушити логістику забезпечення українських військ, залучених до контрнаступальних операцій.

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Для виконання ворожого завдання зловмисник намагався виявити ключові залізничні мости, які задіяні для переміщення підрозділів Сил оборони на південний фронт.

Дослівно СБУ: "Щоб отримати розвіддані зловмисник виходив на місцевість і приховано фіксував маршрути руху ешелонів з військовою технікою ЗСУ.

Зібрані відомості він месенджером переправляв російській спецслужбі у вигляді медіафайлів з прив’язкою до місцевості та орієнтовною кількістю одиниць озброєнь українських захисників.

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Крім того, фігурант відслідковував і передавав агресору наслідки ракетних ударів РФ по цивільній інфраструктурі регіону".

Деталі: За даними прокуратури, 46-річний підозрюваний у липні 2023 року, перебуваючи в одному з районів Миколаєва, на власний мобільний телефон робив відеозйомку переміщення та руху підрозділів та техніки ЗСУ територією міста.

Того ж дня відзнятий відеоматеріал чоловік виклав у "Telegram" антиукраїнської спрямованості, таким чином поширивши необмеженому колу осіб інформацію про переміщення українських військових та техніки з можливістю їх ідентифікації на місцевості.

Крім того, чоловік через "Telegram" поширював матеріали, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України.

Співробітники СБУ своєчасно викрили ворожого інформатора, поетапно задокументували злочинні дії і затримали за місцем його проживання у Миколаєві.

За даними спецслужби, "прихильник рашизму" був активним користувачем прокремлівських Телеграм-каналів, де неодноразово залишав власні антиукраїнські коментарі.

Через деструктивну активність в інтернеті він потрапив у поле зору російської спецслужби, яка згодом дистанційно залучила його до співпраці.

Під час обшуку у чоловіка виявили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.

 

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння, та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ);
  • ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Чоловік уже перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. 

Теми: Миколаїввійнаколаборація
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