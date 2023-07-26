В Николаеве поймали мужчину, который искал мосты и сливал видео о движении ВСУ россиянам

Один из информаторов России в Николаеве, фото СБУ

Житель города Николаев информировал российские спецслужбы о маршрутах украинских Вооруженных сил, снимал движение эшелонов с военной техникой, пытался обнаружить ключевые железнодорожные мосты, по которым Силы обороны Украины перемещаются на юг.

Источник: Служба безопасности Украины, Николаевская областная прокуратура

Детали: СБУ задержала этого информатора российских спецслужб в результате контрразведывательных мер по обеспечению функционирования объектов критической инфраструктуры Николаевщины.

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По данным спецслужбы, мужчина причастен к подготовке серии воздушных ударов РФ по стратегически важным транспортным артериям региона, которыми российские оккупанты надеялись нарушить логистику обеспечения украинских войск, привлеченных к контрнаступательным операциям.

Для выполнения враждебной задачи злоумышленник пытался обнаружить ключевые железнодорожные мосты, задействованные для перемещения подразделений Сил обороны на южный фронт.

Дословно СБУ: "Чтобы получить разведданные, злоумышленник выходил на местность и скрыто фиксировал маршруты движения эшелонов с военной техникой ВСУ.

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Собранные сведения он переправлял российской спецслужбе в виде медиафайлов с привязкой к местности и ориентировочным количеством единиц вооружений украинских защитников.

Кроме того, фигурант отслеживал и передавал агрессору последствия ракетных ударов РФ по гражданской инфраструктуре региона".

Детали: По данным прокуратуры, 46-летний подозреваемый в июле 2023 года, находясь в одном из районов Николаева, на собственный мобильный телефон делал видеосъемку перемещения и движения подразделений и техники ВСУ по территории города.

В тот же день отснятый видеоматериал мужчина выложил в Telegram антиукраинской направленности, таким образом распространив неограниченном кругу лиц информацию о перемещении украинских военных и техники с возможностью их идентификации на местности.

Кроме того, мужчина через Telegram распространял материалы, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Сотрудники СБУ своевременно вычислили вражеского информатора, поэтапно задокументировали преступные действия и задержали по месту его жительства в Николаеве.

По данным спецслужбы, "сторонник рашизма" был активным пользователем прокремлевских Телеграмм-каналов, где неоднократно оставлял собственные антиукраинские комментарии.

Из-за деструктивной активности в интернете он попал в поле зрения российской спецслужбы, которая впоследствии дистанционно привлекла его к сотрудничеству.

Во время обыска у мужчины был обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Мужчина уже находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.