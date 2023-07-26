Молдова висилає 45 осіб з посольства РФ, штат скорочений на майже 60 осіб
Уряд Молдови оголосив, що кількість акредитованих дипломатів і техніко-адміністративних співробітників посольства РФ у Кишиневі скоротять з 84 до 25.
Джерело: прем'єр-міністр Дорін Речан Даніель Воде під час брифінгу, повідомляє Deschide.MD, передає "Європейська правда"
Деталі: За його словами, кількість дипломатичних посад скорочено до 10, а кількість технічних співробітників – до 15: "Це було принципове рішення, про яке кишинівська влада повідомила представника Російської Федерації сьогодні вранці в Міністерстві закордонних справ".
Згодом радник міністра закордонних справ Молдови з комунікацій Ігор Захаров уточнив, що влада ухвалила рішення вислати 18 дипломатів і 27 представників технічного персоналу посольства Росії, повідомляє NewsMaker.
У підсумку Молдову повинні покинути 45 співробітників посольства РФ – це менше, ніж розпорядився скоротити уряд у Кишиневі. Різницю у цифрах, ймовірно, можна пояснити тим, що деякі посади у посольстві були незаповненими.
Виправлено: У новині виправлений заголовок та уточнено дані щодо скорочених співробітників.
Що цьому передувало:
- Цей крок став відповіддю на розслідування Jurnal TV і The Insider, в якому йшлося, що на даху російського посольства в Молдові встановлено десятки антен і супутникових тарілок, які спецслужби РФ використовують для стеження.
- Після цього МЗС Молдови викликало російського посла Олега Васнецова, щоб отримати пояснення дій російських спецслужб у Кишиневі.
- Президентка Молдови Мая Санду заявила, що спецслужби країни поінформовані про ситуацію і згодом вони запропонують "вирішення цієї проблеми", а глава МЗС Ніку Попеску оголосив про рішення скоротити чисельність персоналу посольства РФ у Кишиневі.