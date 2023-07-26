Молдова висилає 45 осіб з посольства РФ, штат скорочений на майже 60 осіб

Уряд Молдови оголосив, що кількість акредитованих дипломатів і техніко-адміністративних співробітників посольства РФ у Кишиневі скоротять з 84 до 25.

Джерело: прем'єр-міністр Дорін Речан Даніель Воде під час брифінгу, повідомляє Deschide.MD, передає "Європейська правда"

Деталі: За його словами, кількість дипломатичних посад скорочено до 10, а кількість технічних співробітників – до 15: "Це було принципове рішення, про яке кишинівська влада повідомила представника Російської Федерації сьогодні вранці в Міністерстві закордонних справ".

Згодом радник міністра закордонних справ Молдови з комунікацій Ігор Захаров уточнив, що влада ухвалила рішення вислати 18 дипломатів і 27 представників технічного персоналу посольства Росії, повідомляє NewsMaker.

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У підсумку Молдову повинні покинути 45 співробітників посольства РФ – це менше, ніж розпорядився скоротити уряд у Кишиневі. Різницю у цифрах, ймовірно, можна пояснити тим, що деякі посади у посольстві були незаповненими.

Виправлено: У новині виправлений заголовок та уточнено дані щодо скорочених співробітників.

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