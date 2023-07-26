Молдова высылает 45 человек из посольства РФ, штат сокращен почти на 60 человек

Правительство Молдовы объявило, что количество аккредитованных дипломатов и технико-административных сотрудников посольства РФ в Кишиневе сократят с 84 до 25.

Источник: премьер-министр Дорин Речан Даниэль Водэ во время брифинга, сообщает Deschide.MD, передает "Европейская правда"

Детали: По его словам, количество дипломатических должностей сокращено до 10, а количество технических сотрудников - до 15: "Это было принципиальное решение, о котором кишиневские власти уведомили представителя Российской Федерации сегодня утром в Министерстве иностранных дел".

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Впоследствии советник министра иностранных дел Молдовы по коммуникациям Игорь Захаров уточнил, что власти приняли решение выслать 18 дипломатов и 27 представителей технического персонала посольства России, сообщает NewsMaker.

В итоге Молдову должны покинуть 45 сотрудников посольства РФ - это меньше, чем распорядилось сократить правительство в Кишиневе. Разницу в цифрах, вероятно, можно объяснить тем, что некоторые должности в посольстве были незаполненными.

Исправлено: В новости исправлен заголовок и уточнены данные по сокращенным сотрудникам.

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