Молдова высылает 45 человек из посольства РФ, штат сокращен почти на 60 человек
Правительство Молдовы объявило, что количество аккредитованных дипломатов и технико-административных сотрудников посольства РФ в Кишиневе сократят с 84 до 25.
Источник: премьер-министр Дорин Речан Даниэль Водэ во время брифинга, сообщает Deschide.MD, передает "Европейская правда"
Детали: По его словам, количество дипломатических должностей сокращено до 10, а количество технических сотрудников - до 15: "Это было принципиальное решение, о котором кишиневские власти уведомили представителя Российской Федерации сегодня утром в Министерстве иностранных дел".
Впоследствии советник министра иностранных дел Молдовы по коммуникациям Игорь Захаров уточнил, что власти приняли решение выслать 18 дипломатов и 27 представителей технического персонала посольства России, сообщает NewsMaker.
В итоге Молдову должны покинуть 45 сотрудников посольства РФ - это меньше, чем распорядилось сократить правительство в Кишиневе. Разницу в цифрах, вероятно, можно объяснить тем, что некоторые должности в посольстве были незаполненными.
Исправлено: В новости исправлен заголовок и уточнены данные по сокращенным сотрудникам.
Что предшествовало:
- Этот шаг стал ответом на расследование Jurnal TV и The Insider, где говорилось, что на крыше российского посольства в Молдове установлены десятки антенн и спутниковых тарелок, которые спецслужбы РФ используют для слежки.
- После этого МИД Молдовы вызвал российского посла Олега Васнецова, чтобы получить объяснения действий российских спецслужб в Кишиневе.
- Президент Молдовы Майя Санду заявила, что спецслужбы страны проинформированы о ситуации и впоследствии они предложат "решение этой проблемы", а глава МИД Молдовы Нику Попеску объявил о планах сократить численность персонала посольства РФ в Кишиневе.