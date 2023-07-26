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Молдова высылает 45 человек из посольства РФ, штат сокращен почти на 60 человек

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 26 июля 2023, 12:50
Молдова высылает 45 человек из посольства РФ, штат сокращен почти на 60 человек
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЛАГ МОЛДОВЫ, КИШИНЕВ, ФОТО GETTY IMAGES

Правительство Молдовы объявило, что количество аккредитованных дипломатов и технико-административных сотрудников посольства РФ в Кишиневе сократят с 84 до 25.

Источник: премьер-министр Дорин Речан Даниэль Водэ во время брифинга, сообщает Deschide.MD, передает "Европейская правда"

Детали: По его словам, количество дипломатических должностей сокращено до 10, а количество технических сотрудников - до 15: "Это было принципиальное решение, о котором кишиневские власти уведомили представителя Российской Федерации сегодня утром в Министерстве иностранных дел".

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Впоследствии советник министра иностранных дел Молдовы по коммуникациям Игорь Захаров уточнил, что власти приняли решение выслать 18 дипломатов и 27 представителей технического персонала посольства России, сообщает NewsMaker.

В итоге Молдову должны покинуть 45 сотрудников посольства РФ - это меньше, чем распорядилось сократить правительство в Кишиневе. Разницу в цифрах, вероятно, можно объяснить тем, что некоторые должности в посольстве были незаполненными.

Исправлено: В новости исправлен заголовок и уточнены данные по сокращенным сотрудникам.

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Что предшествовало:

  • Этот шаг стал ответом на расследование Jurnal TV и The Insider, где говорилось, что на крыше российского посольства в Молдове установлены десятки антенн и спутниковых тарелок, которые спецслужбы РФ используют для слежки.
  • После этого МИД Молдовы вызвал российского посла Олега Васнецова, чтобы получить объяснения действий российских спецслужб в Кишиневе.
  • Президент Молдовы Майя Санду заявила, что спецслужбы страны проинформированы о ситуации и впоследствии они предложат "решение этой проблемы", а глава МИД Молдовы Нику Попеску объявил о планах сократить численность персонала посольства РФ в Кишиневе.

Темы: МолдоваРосcиядипломатические отношенияМИД
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