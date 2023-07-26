Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вучич розповів, як Сербія вчиться на війні РФ проти України: готують дрони-камікадзе

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 26 липня 2023, 14:05
Вучич розповів, як Сербія вчиться на війні РФ проти України: готують дрони-камікадзе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна вивчає досвід війни Росії проти України.

Джерело: Вучич під час відвідання стрільб на одному з військових полігонів, повідомляє Європейська правда

Пряма мова: "Генштаб Збройних сил Сербії щоденно стежить за подіями в Україні. Ми вчимося на їхньому досвіді, і саме там видно величезну важливість застосування реактивної артилерії".

Реклама:

Деталі: Сербський президент заявив, що Сербія інвестуватиме в реактивні системи залпового вогню, а також у розробку власних ударних і розвідувальних БПЛА. Перша партія дронів-камікадзе, з його слів, очікується вже наприкінці цього року.

За словами Вучича, Збройні сили "мають готуватися і бути стримуючим фактором для всіх, хто хоче агресії проти нашої країни".

Пряма мова: "Наші інвестиції в армію величезні, і немає іншого способу вижити в цьому небезпечному геополітичному просторі, окрім як бути сильними і навіть сильнішими, ніж ми є сьогодні".

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

Теми: СербіяРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Сербія
Сербія після зустрічі з послом РФ відхрестилася від декларації Кримської платформи
Зросла кількість учасників Кримської платформи: приєдналася Сербія
Зеленський зустрівся з Вучичем: говорили про майбутнє
Останні новини
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
Усі новини...
Реклама: