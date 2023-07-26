Вучич розповів, як Сербія вчиться на війні РФ проти України: готують дрони-камікадзе

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна вивчає досвід війни Росії проти України.

Джерело: Вучич під час відвідання стрільб на одному з військових полігонів, повідомляє Європейська правда

Пряма мова: "Генштаб Збройних сил Сербії щоденно стежить за подіями в Україні. Ми вчимося на їхньому досвіді, і саме там видно величезну важливість застосування реактивної артилерії".

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Деталі: Сербський президент заявив, що Сербія інвестуватиме в реактивні системи залпового вогню, а також у розробку власних ударних і розвідувальних БПЛА. Перша партія дронів-камікадзе, з його слів, очікується вже наприкінці цього року.

За словами Вучича, Збройні сили "мають готуватися і бути стримуючим фактором для всіх, хто хоче агресії проти нашої країни".

Пряма мова: "Наші інвестиції в армію величезні, і немає іншого способу вижити в цьому небезпечному геополітичному просторі, окрім як бути сильними і навіть сильнішими, ніж ми є сьогодні".

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