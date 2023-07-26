Вучич рассказал, как Сербия учится на войне РФ против Украины: готовят дроны-камикадзе
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна изучает опыт войны России против Украины.
Источник: Вучич во время посещения стрельб на одном из военных полигонов, сообщает Европейская правда
Прямая речь: "Генштаб Вооруженных сил Сербии ежедневно следит за событиями в Украине. Мы учимся на их опыте, и именно там видно огромную важность применения реактивной артиллерии".
Детали: Сербский президент заявил, что Сербия будет инвестировать в реактивные системы залпового огня, а также в разработку собственных ударных и разведывательных БПЛА. Первая партия дронов-камикадзе, по его словам, ожидается уже в конце этого года.
По словам Вучича, Вооруженные силы "должны готовиться и быть сдерживающим фактором для всех, кто хочет агрессии против нашей страны".
Прямая речь: "Наши инвестиции в армию огромны, и нет другого способа выжить в этом опасном геополитическом пространстве, кроме как быть сильными и даже сильнее, чем мы есть сегодня".
Что предшествовало:
- Весной этого года появились неподтвержденные сообщения о том, что Сербия могла предоставить Украине определенное вооружение через посредников, что вызвало истерику в России.
- Хотя сербские власти сначала отрицали информацию, позже Вучич признал, что определенная часть сербского оружия таки могла попасть в Украину.
- В начале июня президент Сербии заявил, что он не против продажи сербских боеприпасов посредникам, которые отправляют их в Украину.