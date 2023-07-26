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Суд арештував чоловіка, який влетів у нацгвардійців на блокпосту в Києві

Валентина РоманенкоСереда, 26 липня 2023, 14:20
Суд арештував чоловіка, який влетів у нацгвардійців на блокпосту в Києві
фото прокуратури

Суд арештував 23-річного винуватця ДТП у Києві, в результаті якої загинув нацгвардієць і ще двоє військових отримали травми.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно: "За клопотанням Київської міської прокуратури взято під варту на 2 місяці без права внесення застави водія автомобіля Volkswagen, який 25 липня 2023 року, вчинив смертельну ДТП, в результаті якої один військовослужбовець загинув, а іншого госпіталізовано з травмами".

Деталі: Рішення 26 липня ухвалив Шевченківський районний суд Києва.

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Що передувало: У ніч на 25 липня у Києві на блокпосту поблизу станції метро "Святошин" водій автомобіля "Фольксваген" на великій швидкості наїхав на солдатів Нацгвардії та протаранив дві автівки.

Внаслідок ДТП 49-річний солдат від отриманих травм загинув на місці, а його 26-річного товариша по службі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичного закладу. Крім того, водій протаранив автомобіль, в якому перебував військовослужбовець. Він отримав легкі тілесні ушкодження, лікарі надали йому допомогу.

Повідомлялось, що правоохоронці провели огляд водія на стан сп’яніння за допомогою приладу "Драгер", який не виявив алкоголю в його організмі, а подальші експертизи встановлять, чи перебував він під дією наркотиків. 

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Теми: ДТПКиїв
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