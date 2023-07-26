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Суд арестовал мужчину, который влетел в нацгвардейцев на блокпосту в Киеве

Валентина РоманенкоСреда, 26 июля 2023, 14:20
Суд арестовал мужчину, который влетел в нацгвардейцев на блокпосту в Киеве
фото прокуратуры

Суд арестовал 23-летнего виновника ДТП в Киеве, в результате которого погиб нацгвардеец и еще двое военных получили травмы.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "По ходатайству Киевской городской прокуратуры взят под стражу на 2 месяца без права внесения залога водителя автомобиля Volkswagen, который 25 июля 2023 года совершил смертельное ДТП, в результате которого один военнослужащий погиб, а другой госпитализирован с травмами".

Детали: Решение 26 июля принял Шевченковский районный суд Киева.

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Что предшествовало: В ночь на 25 июля в Киеве на блокпосту возле станции метро "Святошин" водитель автомобиля "Фольксваген" на большой скорости наехал на солдат Нацгвардии и протаранил два автомобиля.

В результате ДТП 49-летний солдат от полученных травм погиб на месте, а его 26-летнего сослуживца с травмами разной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. Кроме того, водитель протаранил автомобиль, в котором находился военнослужащий. Он получил легкие телесные повреждения, врачи оказали ему помощь.

Сообщалось, что правоохранители провели осмотр водителя на состояние опьянения с помощью прибора "Драгер", не обнаружившего алкоголя в его организме, а дальнейшие экспертизы установят, находился ли он под действием наркотиков.

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Темы: ДТПКиев
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