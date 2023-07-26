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У Швеції загострилася загроза тероризму за підтримки РФ

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 26 липня 2023, 17:59
У Швеції загострилася загроза тероризму за підтримки РФ
фото Getty Images

Акції зі спаленням Корану та дезінформаційні кампанії, які проводять підтримувані Росією суб'єкти, погіршили безпекову ситуацію в Швеції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Згідно із заявою служби безпеки країни, вона "зараз має справу з постійними загрозами нападів, спрямованих на Швецію і шведські інтереси".

Оцінка терористичної загрози збережена на "підвищеному" рівні – три бали за п'ятибальною шкалою.

В заяві також йдеться, що дезінформаційні кампанії намагалися змінити імідж Швеції, зображуючи її як "країну, ворожу ісламу і мусульманам, де напади на мусульман санкціоновані державою і де мусульманські діти можуть бути викрадені соціальними службами".

За словами міністра цивільної оборони Швеції Карла-Оскара Боліна, його відомство "бачить кампанії впливу і робить все можливе, щоб боротися з помилковим образом Швеції, який зараз поширюється за кордоном".

Пряма мова: "Підтримувані Росією актори активно поширюють помилкові заяви про Швецію і про те, що Швеція як держава підтримує спалення Корану та інших священних текстів".

Що передувало: Ірак вислав шведського посла на знак протесту проти запланованого спалення Корану в Стокгольмі, яке спонукало сотні протестувальників штурмувати і підпалити посольство Швеції в іракській столиці.

Попередні акції зі спаленням Корану у Швеції, проведені під різними приводами, також спровокували велике обурення у мусульманському світі та серйозний напад на посольство країни у Багдаді. На тлі цих подій уряд Швеції розглядає можливість законодавчо заборонити спалення Корану або інших священних книг.

Теми: Швеція
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