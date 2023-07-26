В Швеции обострилась угроза терроризма при поддержке РФ

Акции с сожжением Корана и дезинформационные кампании, которые проводят поддерживаемые Россией субъекты, ухудшили ситуацию с безопасностью в Швеции.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Согласно заявлению службы безопасности страны, она "сейчас имеет дело с постоянными угрозами нападений, направленных на Швецию и шведские интересы".

Оценка террористической угрозы сохранена на "повышенном" уровне - три балла по пятибалльной шкале.

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В заявлении также говорится, что дезинформационные кампании пытались изменить имидж Швеции, изображая ее как "страну, враждебную относительно ислама и мусульман, где нападения на мусульман санкционированы государством и где мусульманские дети могут быть похищены социальными службами".

По словам министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина, его ведомство "видит кампании влияния и делает все возможное, чтобы бороться с ложным образом Швеции, который сейчас распространяется за рубежом".

Прямая речь: "Поддерживаемые Россией актеры активно распространяют ложные заявления о Швеции и о том, что Швеция как государство поддерживает сожжение Корана и других священных текстов".

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Что предшествовало: Ирак выслал шведского посла в знак протеста против запланированного сожжения Корана в Стокгольме, которое побудило сотни протестующих штурмовать и поджечь посольство Швеции в иракской столице.

Предыдущие акции с сожжением Корана в Швеции, проведённые под разными предлогами, также спровоцировали большое возмущение в мусульманском мире и серьёзное нападение на посольство страны в Багдаде. На фоне этих событий правительство Швеции рассматривает возможность законодательно запретить сожжение Корана или других священных книг.