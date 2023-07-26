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Рада Україна-НАТО зібралась через російські атаки та припинення РФ зернової угоди

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 26 липня 2023, 18:55
Рада Україна-НАТО зібралась через російські атаки та припинення РФ зернової угоди
Фото: Getty Images

Рада Україна-НАТО 26 липня провела своє друге засідання, під час якого засудила одностороннє припинення Росією участі в Чорноморській зерновій ініціативі та ракетні удари по Одесі, Миколаєву, інших портових містах, зокрема, дунайському портовому місту Рені.

Джерелоповідомлення НАТО, передає "Європейська правда"

Дослівно: "Члени Альянсу й Україна під час зустрічі в середу рішуче засудили рішення Росії вийти із "зернової угоди", а також останні російські ракетні удари по Одесі, Миколаєву та інших портових містах, зокрема по дунайському портовому місту Рені біля румунського кордону".

Деталі: Члени Альянсу відзначили, що нова зона попередження Росії в Чорному морі в межах виключної економічної зони Болгарії створила нові ризики прорахунків та ескалації, а також серйозні перешкоди для свободи судноплавства.

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Також НАТО привітав зусилля Туреччини з відновлення "зернової угоди" та дії Болгарії, Румунії та інших членів Альянсу із забезпечення безперешкодного експорту українського зерна суходолом і морем.

Крім того, Північноатлантичний Альянс та його члени підтвердили, що продовжать посилене спостереження й розвідку в Чорноморському регіоні, зокрема за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників.

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Теми: НАТОУкраїнаРосіязерно
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