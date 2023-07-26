Рада Україна-НАТО зібралась через російські атаки та припинення РФ зернової угоди
Рада Україна-НАТО 26 липня провела своє друге засідання, під час якого засудила одностороннє припинення Росією участі в Чорноморській зерновій ініціативі та ракетні удари по Одесі, Миколаєву, інших портових містах, зокрема, дунайському портовому місту Рені.
Джерело: повідомлення НАТО, передає "Європейська правда"
Дослівно: "Члени Альянсу й Україна під час зустрічі в середу рішуче засудили рішення Росії вийти із "зернової угоди", а також останні російські ракетні удари по Одесі, Миколаєву та інших портових містах, зокрема по дунайському портовому місту Рені біля румунського кордону".
Деталі: Члени Альянсу відзначили, що нова зона попередження Росії в Чорному морі в межах виключної економічної зони Болгарії створила нові ризики прорахунків та ескалації, а також серйозні перешкоди для свободи судноплавства.
Також НАТО привітав зусилля Туреччини з відновлення "зернової угоди" та дії Болгарії, Румунії та інших членів Альянсу із забезпечення безперешкодного експорту українського зерна суходолом і морем.
Крім того, Північноатлантичний Альянс та його члени підтвердили, що продовжать посилене спостереження й розвідку в Чорноморському регіоні, зокрема за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників.
Що було раніше:
- Засідання Ради Україна-НАТО генсек НАТО Єнс Столтенберг скликав на прохання українського президента Володимира Зеленського після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи й почала обстрілювати українські порти, заблокувавши морський експорт.
- У Держдепартаменті США попередили, що Росія може готувати операцію під чужим прапором у Чорному морі на тлі серії атак по портовій інфраструктурі на півдні України. Також про це попередив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.