Совет Украина-НАТО собрался из-за российских атак и прекращения РФ зерновой сделки
Совет Украина-НАТО 26 июля провел свое второе заседание, во время которого осудил одностороннее прекращение Россией участия в Черноморской зерновой инициативе и ракетные удары по Одессе, Николаеву, другим портовым городам, в частности, дунайскому портовому городу Рени.
Источник: сообщение НАТО, передает "Европейская правда"
Дословно: "Члены Альянса и Украина во время встречи в среду решительно осудили решение России выйти из "зерновой сделки", а также последние российские ракетные удары по Одессе, Николаеву и другим портовым городам, в частности по дунайскому портовому городу Рени у румынской границы".
Детали: Члены Альянса отметили, что новая зона предупреждения России в Черном море в пределах исключительной экономической зоны Болгарии создала новые риски просчетов и эскалации, а также серьезные препятствия для свободы судоходства.
Также НАТО приветствовал усилия Турции по восстановлению "зерновой сделки" и действия Болгарии, Румынии и других членов Альянса по обеспечению беспрепятственного экспорта украинского зерна по суше и по морю.
Кроме того, Североатлантический Альянс и его члены подтвердили, что продолжат усиленное наблюдение и разведку в Черноморском регионе, в частности с помощью морских патрульных самолетов и беспилотников.
Что предшествовало:
- Заседание Совета Украина-НАТО генсек НАТО Йенс Столтенберг созвал по просьбе украинского президента Владимира Зеленского после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы и начала обстреливать украинские порты, заблокировав морской экспорт.
- В Госдепартаменте США предупредили, что Россия может готовить операцию под чужим флагом в Черном море на фоне серии атак по портовой инфраструктуре на юге Украины. Также об этом предупредил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.