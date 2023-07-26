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Совет Украина-НАТО собрался из-за российских атак и прекращения РФ зерновой сделки

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 26 июля 2023, 18:55
Совет Украина-НАТО собрался из-за российских атак и прекращения РФ зерновой сделки
Фото: Getty Images

Совет Украина-НАТО 26 июля провел свое второе заседание, во время которого осудил одностороннее прекращение Россией участия в Черноморской зерновой инициативе и ракетные удары по Одессе, Николаеву, другим портовым городам, в частности, дунайскому портовому городу Рени.

Источниксообщение НАТО, передает "Европейская правда"

Дословно: "Члены Альянса и Украина во время встречи в среду решительно осудили решение России выйти из "зерновой сделки", а также последние российские ракетные удары по Одессе, Николаеву и другим портовым городам, в частности по дунайскому портовому городу Рени у румынской границы".

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Детали: Члены Альянса отметили, что новая зона предупреждения России в Черном море в пределах исключительной экономической зоны Болгарии создала новые риски просчетов и эскалации, а также серьезные препятствия для свободы судоходства.

Также НАТО приветствовал усилия Турции по восстановлению "зерновой сделки" и действия Болгарии, Румынии и других членов Альянса по обеспечению беспрепятственного экспорта украинского зерна по суше и по морю.

Кроме того, Североатлантический Альянс и его члены подтвердили, что продолжат усиленное наблюдение и разведку в Черноморском регионе, в частности с помощью морских патрульных самолетов и беспилотников.

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Темы: НАТОУкраинаРосcиязерно
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