Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бундесвер на стратегічному рівні не має зауважень до дій ЗСУ – посол

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 26 липня 2023, 19:29
Бундесвер на стратегічному рівні не має зауважень до дій ЗСУ – посол
фото: Getty Images

Керівництво Бундесверу "на стратегічному рівні" не має зауважень до того, як Збройні сили України захищають свої землі й здійснюють контрнаступ.

Джерело: посол України в Німеччині Олексій Макєєв у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Ми самі звертаємося до німецьких партнерів з проханням проводити так званий After Action Review – це стандартна процедура, яка проводиться після операцій, після кожного дня навчань, що було зроблено правильно, що ні. Ми дуже цінуємо їхні поради щодо того, що і як треба робити. Це відбувається як на тактичному, так і стратегічному рівні та є частиною підготовки наших Збройних сил".

Деталі: За словами дипломата, "на стратегічному рівні немає жодного незадоволення тими чи іншими діями ЗСУ. Крім того, Україна перебуває на постійному зв’язку Міністерством оборони Німеччини й обмінюється досвідом та отримує поради.

Реклама:

Він додав, що у Берліні розуміють ситуацію з недостатньою кількістю озброєння в України – зокрема бронетехніки, систем ППО та літаків.

"Тому коли ми говоримо про Kampf der verbundenen Waffen (загальновійськовий бій), ми повинні розуміти, що нам, на жаль, бракує далекобійної артилерії та переваги в повітрі. В таких умовах те, що ми робимо, знаходить повне розуміння і підтримку вищого командування", – наголосив посол.

Що було раніше

ВІДЕО ДНЯ

Теми: НімеччинаУкраїнавійнаконтрнаступ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову

фото, відеоУ Грузії стався зсув ґрунту на курорті: 6 загиблих, багато зниклих безвісти

відео, фотоСпецоперація в Новоросійську: дрон СБУ пробив десантний корабель окупантів

фотоНа Закарпатті обвалився міст: відпочиваючі впали в річку, є загибла

Суд у США обрав запобіжний захід Трампу

фото, відеоЖурналісти отримали докази, що РФ обстрілює Україну ракетами, які Київ передав Москві в 90-х

Усі новини...
Німеччина
У Бундестазі знову закликали надати Україні крилаті ракети Taurus
В опозиції Німеччини відкинули критику українського контрнаступу
Бундесвер вказав на недоліки українського контрнаступу – ЗМІ
Останні новини
12:30
Повідомлення РФ про атаки на Новоросійський порт призвели до стрибка цін на пшеницю - Bloomberg
12:28
Додому повернули тіла 44 полеглих захисників
12:20
Повернення довоєнних податків на пальне додасть до інфляції 0,7% - НБУ
12:17
фотоУ небі над Києвом зазнімкували супермісяць
12:16
Ігнат: Навчання пілотів на F-16 буде не таким довгим, як надіються росіяни
12:15
Україна перепрофільовує ППО, щоб захистити порти − Гуменюк
11:51
Дубінський приїхав на допит у ДБР – джерело
11:45
фотоСБУ затримала колишнього поплічника Киви, який зливав позиції ЗСУ в мережу
11:42
У НБУ розраховують, що мораторій на підвищення тарифів ЖКП діятиме до 2025 року
11:37
Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову
Усі новини...
Реклама: