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Бундесвер на стратегическом уровне не имеет замечаний к действиям ВСУ - посол

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 26 июля 2023, 19:29
Бундесвер на стратегическом уровне не имеет замечаний к действиям ВСУ - посол
фото: Getty Images

Руководство Бундесвера "на стратегическом уровне" не имеет замечаний к тому, как Вооруженные силы Украины защищают свои земли и осуществляют контрнаступление.

Источник: посол Украины в Германии Алексей Макеев в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Мы сами обращаемся к немецким партнерам с просьбой проводить так называемый After Action Review – это стандартная процедура, которая проводится после операций, после каждого дня учений, что было сделано правильно, что нет. Мы очень ценим их советы относительно того, что и как надо делать. Это происходит как на тактическом, так и стратегическом уровне и является частью подготовки наших Вооруженных сил".

Детали: По словам дипломата, "на стратегическом уровне нет никакого недовольства теми или иными действиями ВСУ. Кроме того, Украина находится на постоянной связи Министерством обороны Германии и обменивается опытом и получает советы.

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Он добавил, что в Берлине понимают ситуацию с недостаточным количеством вооружения в Украине – в частности бронетехники, систем ПВО и самолетов.

"Поэтому когда мы говорим о Kampf der verbundenen Waffen (общевойсковой бой), мы должны понимать, что нам, к сожалению, не хватает дальнобойной артиллерии и преимущества в воздухе. В таких условиях то, что мы делаем, находит полное понимание и поддержку высшего командования", – подчеркнул посол.

Темы: ГерманияУкраинавойнаконтрнаступление
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