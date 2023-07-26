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У Польщі затримали українця, який незаконно переправляв мігрантів через кордон

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 26 липня 2023, 22:13
У Польщі затримали українця, який незаконно переправляв мігрантів через кордон
ФОТО: ПРИКОРДОННА СЛУЖБА ПОЛЬЩІ

У Мазовецькому воєводстві Польщі затримали 29-річного громадянина України, якого підозрюють в організації переправлення мігрантів "з-під польсько-білоруського кордону до країн Західної Європи".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на польських прикордонників

Деталі: Як стверджує польське слідство, затриманий українець був причетний до організації незаконного перетину кордону Польщі, отримуючи гроші за переправлення нелегальних мігрантів "з-під польсько-білоруського кордону до країн Західної Європи".

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"Розцінки за перевезення мігрантів становили від 200 до 1000 євро за особу, завдяки чому громадянин України отримував значні прибутки від нелегальної процедури", – йдеться в заяві польських прикордонників.

Під час обшуку за місцем проживання українця виявили зокрема 11 платіжних карток, три ноутбуки, планшет, п’ять мобільних телефонів, сім-картки різних мереж і пакунок зі шнурком, що містив 0,6 грама канабісу.

Чоловіка звинуватили в участі в "організованій злочинній групі та організації незаконного перетину кордону". Суд у польському Білостоку арештував його на три місяці. За скоєне громадянину України загрожує покарання до восьми років позбавлення волі.

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У Прикордонній службі Польщі додали, що загалом ведеться "кілька сотень" досудових розслідувань у справах про нелегальну міграцію.

Нагадаємо: З 2021 року режим у Білорусі спричинив масову нелегальну міграцію до сусідніх Польщі, Латвії та Литви. Польща минулого року завершила спорудження п'ятиметрового паркану на кордоні та щойно завершила облаштування електронного бар’єра із засобами спостереження. 

Теми: ПольщакордонУкраїна
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