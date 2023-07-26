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В Польше задержали украинца, который незаконно переправлял мигрантов через границу

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 26 июля 2023, 22:13
В Польше задержали украинца, который незаконно переправлял мигрантов через границу
ФОТО: ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА ПОЛЬШИ

В Мазовецком воеводстве Польши задержали 29-летнего гражданина Украины, которого подозревают в организации переправки мигрантов "из-под польско-белорусской границы в страны Западной Европы".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на польских пограничников

Детали: Как утверждает польское следствие, задержанный украинец был причастен к организации незаконного пересечения границы Польши, получая деньги за переправку нелегальных мигрантов "из-под польско-белорусской границы в страны Западной Европы".

"Расценки за перевозку мигрантов составляли от 200 до 1000 евро за человека, благодаря чему гражданин Украины получал значительные прибыли от нелегальной процедуры", – говорится в заявлении польских пограничников.

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Во время обыска по месту жительства украинца обнаружили в частности 11 платежных карточек, три ноутбука, планшет, пять мобильных телефонов, сим-карты различных сетей и пакет со шнурком, содержащий 0,6 грамма каннабиса.

Мужчину обвинили в участии в "организованной преступной группе и организации незаконного пересечения границы". Суд в польском Белостоке арестовал его на три месяца. За содеянное гражданину Украины грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

В Пограничной службе Польши добавили, что в целом ведется "несколько сотен" досудебных расследований по делам о нелегальной миграции.

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Напомним: С 2021 года режим в Беларуси вызвал массовую нелегальную миграцию в соседние Польшу, Латвию и Литву. Польша в прошлом году завершила строительство пятиметрового забора на границе и только что завершила обустройство электронного барьера со средствами наблюдения.

Темы: ПольшаграницаУкраина
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