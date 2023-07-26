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Литва через ризики може закрити автобусне сполучення з Білоруссю

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 26 липня 2023, 23:58
Литва через ризики може закрити автобусне сполучення з Білоруссю
Фото: Getty Images

Литовське Міністерство транспорту звернулось до департаменту держбезпеки з проханням оцінити ризики пасажирських автобусних перевезень до Білорусі, відповідно до оцінки розглядатимуться скорочення рейсів чи їх припинення.

Джерело"Європейська правда" з посиланням на литовський телеканал TV3

Деталі: За даними Адміністрації безпеки транспорту Литви, наразі існують 66 пасажирських автобусних маршрутів до Білорусі і через Білорусь, які обслуговують 11 литовських і 22 білоруських перевізників.

Литовське Мінтранспорту у зверненні до спецслужби повідомило: якщо такі рейси оцінять як ризикові, то там "вживатимуть певних заходів для скорочення або припинення пасажирських перевезень, які здійснювалися до цього часу".

Заступник міністра транспорту Литви Міндаугас Тарнаускас заявив TV3, що діяльність перевізників "має бути оцінена в контексті національної безпеки та можливих загроз".

Водночас президент Асоціації пасажирських перевезень Литви Гінтарас Накутіс пояснив телеканалу, що на автобусах їдуть "багато білорусів, які не мають іншого способу повернутися з Європи".

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Теми: ЛитваБілорусьтранспорт
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