Литва через ризики може закрити автобусне сполучення з Білоруссю

Литовське Міністерство транспорту звернулось до департаменту держбезпеки з проханням оцінити ризики пасажирських автобусних перевезень до Білорусі, відповідно до оцінки розглядатимуться скорочення рейсів чи їх припинення.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на литовський телеканал TV3

Деталі: За даними Адміністрації безпеки транспорту Литви, наразі існують 66 пасажирських автобусних маршрутів до Білорусі і через Білорусь, які обслуговують 11 литовських і 22 білоруських перевізників.

Литовське Мінтранспорту у зверненні до спецслужби повідомило: якщо такі рейси оцінять як ризикові, то там "вживатимуть певних заходів для скорочення або припинення пасажирських перевезень, які здійснювалися до цього часу".

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Заступник міністра транспорту Литви Міндаугас Тарнаускас заявив TV3, що діяльність перевізників "має бути оцінена в контексті національної безпеки та можливих загроз".

Водночас президент Асоціації пасажирських перевезень Литви Гінтарас Накутіс пояснив телеканалу, що на автобусах їдуть "багато білорусів, які не мають іншого способу повернутися з Європи".

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