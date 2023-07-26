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Литва через ризики може закрити автобусне сполучення з Білоруссю

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 26 липня 2023, 23:58
Литва через ризики може закрити автобусне сполучення з Білоруссю
Фото: Getty Images

Литовське Міністерство транспорту звернулось до департаменту держбезпеки з проханням оцінити ризики пасажирських автобусних перевезень до Білорусі, відповідно до оцінки розглядатимуться скорочення рейсів чи їх припинення.

Джерело"Європейська правда" з посиланням на литовський телеканал TV3

Деталі: За даними Адміністрації безпеки транспорту Литви, наразі існують 66 пасажирських автобусних маршрутів до Білорусі і через Білорусь, які обслуговують 11 литовських і 22 білоруських перевізників.

Литовське Мінтранспорту у зверненні до спецслужби повідомило: якщо такі рейси оцінять як ризикові, то там "вживатимуть певних заходів для скорочення або припинення пасажирських перевезень, які здійснювалися до цього часу".

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Заступник міністра транспорту Литви Міндаугас Тарнаускас заявив TV3, що діяльність перевізників "має бути оцінена в контексті національної безпеки та можливих загроз".

Водночас президент Асоціації пасажирських перевезень Литви Гінтарас Накутіс пояснив телеканалу, що на автобусах їдуть "багато білорусів, які не мають іншого способу повернутися з Європи".

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Теми: ЛитваБілорусьтранспорт
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