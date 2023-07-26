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Литва из-за рисков может закрыть автобусное сообщение с Беларусью

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 26 июля 2023, 23:58
Литва из-за рисков может закрыть автобусное сообщение с Беларусью
Фото: Getty Images

Литовское Министерство транспорта обратилось в департамент госбезопасности с просьбой оценить риски пассажирских автобусных перевозок в Беларусь, в соответствии с оценкой будут рассматриваться сокращение рейсов или их прекращение.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на литовский телеканал TV3

Детали: По данным Администрации безопасности транспорта Литвы, сейчас существуют 66 пассажирских автобусных маршрутов в Беларусь и через Беларусь, которые обслуживают 11 литовских и 22 белорусских перевозчиков.

Литовское Минтранспорта в обращении к спецслужбе сообщило: если такие рейсы оценят как рисковые, то там "будут принимать определенные меры для сокращения или прекращения пассажирских перевозок, которые осуществлялись до сих пор".

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Заместитель министра транспорта Литвы Миндаугас Тарнаускас заявил TV3, что деятельность перевозчиков "должна быть оценена в контексте национальной безопасности и возможных угроз".

В то же время президент Ассоциации пассажирских перевозок Литвы Гинтарас Накутис объяснил телеканалу, что на автобусах едут "многие белорусы, которые не имеют другого способа вернуться из Европы".

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Темы: ЛитваБеларусьтранспорт
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