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Литва из-за рисков может закрыть автобусное сообщение с Беларусью

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 26 июля 2023, 23:58
Литва из-за рисков может закрыть автобусное сообщение с Беларусью
Фото: Getty Images

Литовское Министерство транспорта обратилось в департамент госбезопасности с просьбой оценить риски пассажирских автобусных перевозок в Беларусь, в соответствии с оценкой будут рассматриваться сокращение рейсов или их прекращение.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на литовский телеканал TV3

Детали: По данным Администрации безопасности транспорта Литвы, сейчас существуют 66 пассажирских автобусных маршрутов в Беларусь и через Беларусь, которые обслуживают 11 литовских и 22 белорусских перевозчиков.

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Литовское Минтранспорта в обращении к спецслужбе сообщило: если такие рейсы оценят как рисковые, то там "будут принимать определенные меры для сокращения или прекращения пассажирских перевозок, которые осуществлялись до сих пор".

Заместитель министра транспорта Литвы Миндаугас Тарнаускас заявил TV3, что деятельность перевозчиков "должна быть оценена в контексте национальной безопасности и возможных угроз".

В то же время президент Ассоциации пассажирских перевозок Литвы Гинтарас Накутис объяснил телеканалу, что на автобусах едут "многие белорусы, которые не имеют другого способа вернуться из Европы".

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Темы: ЛитваБеларусьтранспорт
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