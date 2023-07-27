Військовий переворот: у Нігері заявили, що скинули президента

У Нігері, імовірно, відбувся військовий переворот, внаслідок якого заблокували президента країни Мохамеда Базума.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Військові заявили, що скинули демократично обраного президента Нігеру, оголосивши по державному телебаченню в середу пізно ввечері, що вони поклали край владі через погіршення ситуації з безпекою в африканській країні.

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Вони заявили, що всі інституції призупинили свою роботу, а ситуацію контролюють сили безпеки, закликали зовнішніх партнерів не втручатися.

Ця заява була зроблена після дня невизначеності, коли члени президентської охорони Нігеру оточили президентський палац і затримали президента Мохамеда Базума. Було незрозуміло, де перебував президент на момент оголошення, і чи подав він у відставку.

"Це є наслідком триваючого погіршення ситуації з безпекою, поганого економічного і соціального управління", – зазначили у відеозверненні військові.

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Також додали, що повітряні та наземні кордони закриті, запроваджена комендантська година до стабілізації ситуації.

Група, яка називає себе Національною радою захисту країни, заявила, що залишається прихильною до співпраці з міжнародним і національним співтовариством.

Раніше в середу в твіттері з акаунта президента Нігеру з'явилося повідомлення про те, що члени елітного охоронного підрозділу взяли участь в "антиреспубліканській демонстрації" і безуспішно намагалися заручитися підтримкою інших сил безпеки. У повідомленні йшлося про те, що Базум і його сім'я почуваються добре, але армія і національна гвардія Нігерії "готові атакувати", якщо учасники акції не відступлять.

Комісії Африканського Союзу та Економічного співтовариства західноафриканських держав охарактеризували ці події як спробу скинути Базума, який був обраний президентом два роки тому в результаті першої мирної, демократичної передачі влади в країні після здобуття нею незалежності від Франції в 1960 році.