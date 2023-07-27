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Военный переворот: в Нигере заявили, что свергли президента

"Украинская правда"Четверг, 27 июля 2023, 03:58
Военный переворот: в Нигере заявили, что свергли президента
Мохамед Базум, фото: Getty Images

В Нигере, вероятно, произошел военный переворот, в результате которого заблокировали президента страны Мохамеда Базума.

Источник: The Associated Press

Детали: Военные заявили, что свергли демократически избранного президента Нигера, объявив по государственному телевидению в среду поздно вечером, что они положили конец власти из-за ухудшения ситуации с безопасностью в африканской стране.

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Они заявили, что все институты приостановили свою работу, а ситуацию контролируют силы безопасности, призвали внешних партнеров не вмешиваться.

Это заявление было сделано после дня неопределенности, когда члены президентской охраны Нигера окружили президентский дворец и задержали президента Мохамеда Базума. Было непонятно, где находился президент на момент объявления, и подал ли он в отставку.

"Это является следствием продолжающегося ухудшения ситуации с безопасностью, плохого экономического и социального управления", – отметили в видеообращении военные.

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Также добавили, что воздушные и наземные границы закрыты, введен комендантский час до стабилизации ситуации.

Группа, которая называет себя Национальным советом защиты страны, заявила, что остается приверженной сотрудничеству с международным и национальным сообществом.

Ранее в среду в твиттере из аккаунта президента Нигера появилось сообщение о том, что члены элитного охранного подразделения приняли участие в "антиреспубликанской демонстрации" и безуспешно пытались заручиться поддержкой других сил безопасности. В сообщении говорилось, что Базум и его семья чувствуют себя хорошо, но армия и национальная гвардия Нигерии "готовы атаковать", если участники акции не отступят.

Комиссии Африканского Союза и Экономического сообщества западноафриканских государств охарактеризовали эти события как попытку свергнуть Базума, который был избран президентом два года назад в результате первой мирной, демократической передачи власти в стране после обретения ею независимости от Франции в 1960 году.

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