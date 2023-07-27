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Коли Путін помре, Ірландія навряд чи висловить співчуття Росії – прем'єр

"Українська правда"Четвер, 27 липня 2023, 04:55
Коли Путін помре, Ірландія навряд чи висловить співчуття Росії – прем'єр
Лео Варадкар. фото з Вікіпедії

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що не думає, що ірландський уряд висловить співчуття Росії у разі смерті російського президента Володимира Путіна.

Джерело: Варадкар, цитує Independent

Деталі: Він додав, що не вірить, що ірландська делегація буде присутня на похоронах російського президента.

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Видання нагадує, що ірландський уряд дотримувався суворої політики нейтралітету протягом усієї Другої світової війни.

Однак тодішній міністр закордонних справ Імон де Валера викликав обурення міжнародної спільноти, коли висловив співчуття у зв'язку зі смертю Адольфа Гітлера в результаті самогубства в 1945 році.

Ця подія завдала значної репутаційної шкоди де Валері та державі і вважається важливим моментом в історії ірландського нейтралітету.

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Хоча Ірландія наполягає на тому, що вона продовжує дотримуватися політики нейтралітету, високопоставлені чиновники кажуть, що це стосується швидше військового, ніж політичного нейтралітету.

Минулого тижня Варадкар пообіцяв бути з Україною стільки, скільки буде потрібно, під час візиту до Києва.

Він також оголосив про виділення мільйонів євро додаткового фінансування на гуманітарну допомогу Україні.

Теми: ІрландіяПутін
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