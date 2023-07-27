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Коли Путін помре, Ірландія навряд чи висловить співчуття Росії – прем'єр

"Українська правда"Четвер, 27 липня 2023, 04:55
Коли Путін помре, Ірландія навряд чи висловить співчуття Росії – прем'єр
Лео Варадкар. фото з Вікіпедії

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що не думає, що ірландський уряд висловить співчуття Росії у разі смерті російського президента Володимира Путіна.

Джерело: Варадкар, цитує Independent

Деталі: Він додав, що не вірить, що ірландська делегація буде присутня на похоронах російського президента.

Видання нагадує, що ірландський уряд дотримувався суворої політики нейтралітету протягом усієї Другої світової війни.

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Однак тодішній міністр закордонних справ Імон де Валера викликав обурення міжнародної спільноти, коли висловив співчуття у зв'язку зі смертю Адольфа Гітлера в результаті самогубства в 1945 році.

Ця подія завдала значної репутаційної шкоди де Валері та державі і вважається важливим моментом в історії ірландського нейтралітету.

Хоча Ірландія наполягає на тому, що вона продовжує дотримуватися політики нейтралітету, високопоставлені чиновники кажуть, що це стосується швидше військового, ніж політичного нейтралітету.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня Варадкар пообіцяв бути з Україною стільки, скільки буде потрібно, під час візиту до Києва.

Він також оголосив про виділення мільйонів євро додаткового фінансування на гуманітарну допомогу Україні.

Теми: ІрландіяПутін
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