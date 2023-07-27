Когда Путин умрет, Ирландия вряд ли выразит соболезнования России – премьер

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что не думает, что ирландское правительство выразит соболезнования России в случае смерти российского президента Владимира Путина.

Источник: Варадкар, цитирует Independent

Детали: Он добавил, что не верит, что ирландская делегация будет присутствовать на похоронах российского президента.

Издание напоминает, что ирландское правительство придерживалось строгой политики нейтралитета на протяжении всей Второй мировой войны.

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Однако тогдашний министр иностранных дел Имон де Валера вызвал возмущение международного сообщества, когда выразил соболезнования в связи со смертью Адольфа Гитлера в результате самоубийства в 1945 году.

Это событие нанесло значительный репутационный ущерб де Валери и государству и считается важным моментом в истории ирландского нейтралитета.

Хотя Ирландия настаивает на том, что она продолжает придерживаться политики нейтралитета, высокопоставленные чиновники говорят, что это касается скорее военного, чем политического нейтралитета.

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На прошлой неделе Варадкар пообещал быть с Украиной столько, сколько потребуется, во время визита в Киев.

Он также объявил о выделении миллионов евро дополнительного финансирования на гуманитарную помощь Украине.