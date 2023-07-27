Росія не зможе заблокувати Чорне море – ISW

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Росії навряд чи вдасться реалізувати блокаду Чорного моря.

Джерело: ISW

Деталі: В огляді вказують, що Російський Чорноморський флот збільшує військову присутність у Чорному морі, ймовірно, намагаючись створити умови для примусової зупинки та обшуку цивільних суден і посилення контролю в цьому регіоні.

Military Media Center та Міністерство оборони Великої Британії повідомили, що російські сили готують кораблі в Чорному морі для "забезпечення блокади України".

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При цьому, йдеться у звіті, незважаючи на посилення заходів проти цивільних суден, Чорноморський флот навряд чи зможе здійснити повну блокаду України.

Адже повна російська блокада України в Чорному морі означала б, що російські сили могли б відкривати вогонь по всіх суднах, які намагаються дістатися до України.

На думку експертів, Росія навряд чи спробує запровадити таку повну блокаду, щоб не спровокувати військовий конфлікт з прибережними країнами Чорного моря, включаючи членів НАТО Румунію, Болгарію і Туреччину.

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Фахівці зазначають, що нинішня позиція Росії в Чорному морі, швидше за все, свідчить про те, що Росія створює умови для обшуку цивільних і комерційних суден, одночасно позиціонуючи блокаду як засіб отримання додаткових важелів впливу.

Аналітики також припускають, що українські війська розпочали значну механізовану контрнаступальну операцію на заході Запорізької області 26 липня і, схоже, прорвали деякі заздалегідь підготовлені російські оборонні позиції на південь від Оріхова.

Імовірно, українці перекинули свіжі сили в район Роботиного для проведення операції, в той час як російські війська залишаються притиснутими, очевидно, без ротації, допомоги або значного підкріплення в цьому секторі, це може дозволити Україні почати більш успішне просування на південь від Оріхова протягом найближчих тижнів.

Західні та українські офіційні особи припускають, що атаки в напрямку Роботиного знаменують собою перелом у контрнаступальних зусиллях України.

Експерти зазначають, що дії навколо Роботиного, швидше за все, є початком "головного удару" українського контрнаступу.

Ключові висновки ISW за 26 липня: