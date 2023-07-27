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Став відомий напрям основного удару українського контрнаступу – NYT

"Українська правда"Четвер, 27 липня 2023, 02:56
Став відомий напрям основного удару українського контрнаступу – NYT
українські військові, фото: Генштаб ЗСУ

Українське командування повідомило Вашингтон про нову фазу контрнаступу Сил оборони.

Джерело: New York Times з посиланням на американських чиновників, які говорили на умовах анонімності

Деталі: У публікації зазначається, що українські офіційні особи повідомили урядовцям США, що посилені українські угруповання спробують просунутися на південь через російські мінні поля та інші укріплення до міста Токмак, а в разі успіху – до Мелітополя.

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Їхня мета – розірвати так званий сухопутний міст між окупованими Росією українськими територіями і Кримським півостровом або, принаймні, просунутися достатньо далеко, щоб стратегічно важливий півострів опинився в зоні досяжності української артилерії.

Видання нагадує, що Росія захопила Крим у 2014 році і використовує його як базу для свого Чорноморського флоту, а також для постачання своїх сил на півдні.

Нова операція Сил оборони, у разі успіху, може зайняти від одного до трьох тижнів, повідомили українські посадовці Вашингтон.

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Однак мало що йде за планом з моменту початку контрнаступу на початку червня, і офіційні особи в Білому домі і Пентагоні заявили в середу, що вони спостерігають за посиленням активності з великим інтересом.

"Це велике випробування", – сказав один із високопосадовців США.

Як заявили в середу два чиновники Пентагону, основний удар контрнаступу України, що триває вже майже два місяці, припадає на південний схід країни, де в жорстоку битву вливаються тисячі підкріплень, багато з яких були навчені та оснащені Заходом і до цього часу перебували в резерві.

Загалом фронт на Запоріжжі є однією з трьох осей українського контрнаступу.

Одна з військових цілей України – вийти до Азовського моря, вбивши клин між окупованими Росією територіями на півдні та сході України.

Теми: контрнаступвійна
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