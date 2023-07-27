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Посол ЄС у Молдові висміяв російську "шпигунську" дипмісію з даху свого офісу

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 27 липня 2023, 08:57

Глава представництва ЄС у Молдові Яніс Мажейкс висміяв російських дипломатів у Кишиневі, які шпигували за колегами в Молдові. Мажейкс зробив фото на даху будівлі, де розміщується його дипмісія і заявив, що там немає жодних антен, бо у них немає часу дивитися телевізор. 

Джерело: Мажейкс у Facebook, "Європейська правда"

Деталі: Мажейкс натякнув на нещодавнє розслідування, в ході якого журналісти нарахували на даху посольства РФ у Кишиневі 28 антен і тарілок, які російські спецслужби використовують для стеження за владою Молдови.

Дипломат продемонстрував, що на даху представництва ЄС немає жодної тарілки, оскільки його співробітники "не мають часу дивитися телевізор".

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Пряма мова: "Спекотний літній день у Кишиневі. Щойно перевірили дах Представництва ЄС – кондиціонери працюють на повну потужність, супутникові антени на нашому даху не встановлені. Ми настільки зайняті роботою, що не маємо часу дивитися телевізор".

 

Нагадаємо: 

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Теми: МолдоваРосіяшпигунство
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