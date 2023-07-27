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Посол ЕС в Молдове высмеял российскую "шпионскую" дипмиссию с крыши своего офиса

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 27 июля 2023, 08:57

Глава представительства ЕС в Молдове Янис Мажейкс высмеял российских дипломатов в Кишиневе, которые шпионили за коллегами в Молдове. Мажейкс сделал фото на крыше здания, где размещается его дипмиссия и заявил, что там нет никаких антенн, потому что у них нет времени смотреть телевизор.

Источник: Мажейкс в Facebook, "Европейская правда"

Детали: Мажейкс намекнул на недавнее расследование, в ходе которого журналисты насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и тарелок, которые российские спецслужбы используют для слежки за властями Молдовы.

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Дипломат продемонстрировал, что на крыше представительства ЕС нет ни одной тарелки, поскольку у его сотрудников "нет времени смотреть телевизор".

Прямая речь: "Жаркий летний день в Кишиневе. Только что проверили крышу Представительства ЕС – кондиционеры работают на полную мощность, спутниковые антенны на нашей крыше не установлены. Мы настолько заняты работой, что нет времени смотреть телевизор".

 

Напомним: 

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Темы: МолдоваРосcияшпионаж
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