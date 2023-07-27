У Білому домі заявили, що контрнаступ України не завмер, а рухається вперед

Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що український контрнаступ рухається повільніше, ніж планувалося, однак він не завмер.

Джерело: Кірбі на брифінгу, "Європейська правда"

Деталі: За його словами, Україна сама визнала, що контрнаступ ЗСУ просувається "не так далеко і не так швидко, як хотілося б"

Кірбі зазначив, що "тим не менш, вони рухаються. Це не патова ситуація, вони не завмерли".

Він додав, що США надали українцям "усе, що вони просили" перед початком контрнаступу і продовжували надавати протягом цих операцій.

Пряма мова: "Вони отримали все, що просили, і продовжують отримувати все, що просили зараз. Я визнаю, що вони хочуть більшого. І ми говорили про F-16 – тренування розпочнуться незабаром і, сподіваємось, за ними підуть власне літаки. Але у них є танки. У них є артилерія. У них є HIMARS. І ми продовжуватимемо працювати з ними щодня, намагаючись задовольнити їхні потреби якнайкраще".

Нагадаємо: