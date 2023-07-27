У Білому домі заявили, що контрнаступ України не завмер, а рухається вперед

Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що український контрнаступ рухається повільніше, ніж планувалося, однак він не завмер.

Джерело: Кірбі на брифінгу, "Європейська правда"

Деталі: За його словами, Україна сама визнала, що контрнаступ ЗСУ просувається "не так далеко і не так швидко, як хотілося б"

Кірбі зазначив, що "тим не менш, вони рухаються. Це не патова ситуація, вони не завмерли".

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Він додав, що США надали українцям "усе, що вони просили" перед початком контрнаступу і продовжували надавати протягом цих операцій.

Пряма мова: "Вони отримали все, що просили, і продовжують отримувати все, що просили зараз. Я визнаю, що вони хочуть більшого. І ми говорили про F-16 – тренування розпочнуться незабаром і, сподіваємось, за ними підуть власне літаки. Але у них є танки. У них є артилерія. У них є HIMARS. І ми продовжуватимемо працювати з ними щодня, намагаючись задовольнити їхні потреби якнайкраще".

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