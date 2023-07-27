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В Белом доме заявили, что контрнаступление Украины не замерло, а движется вперед

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 27 июля 2023, 09:53

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что украинское контрнаступление движется медленнее, чем планировалось, однако оно не замерло.

Источник: Кирби на брифинге, "Европейская правда"

Детали: По его словам, Украина сама признала, что контрнаступление ВСУ продвигается "не так далеко и не так быстро, как хотелось бы"

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Кирби отметил, что "тем не менее, они движутся. Это не патовая ситуация, они не замерли".

Прямая речь: "Они получили все, что просили, и продолжают получать все, что просили сейчас. Я признаю, что они хотят большего. И мы говорили о F-16 – тренировки начнутся вскоре и, надеемся, за ними последуют собственно самолеты. Но у них есть танки. У них есть артиллерия. У них есть HIMARS. И мы будем продолжать работать с ними ежедневно, пытаясь удовлетворить их потребности как можно лучше".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что контрнаступление Украины будет продолжаться еще по крайней мере несколько месяцев.
  • В то же время министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что не нужно создавать дополнительное давление на украинцев в вопросе контрнаступления, вместо этого нужно давать больше оружия и помощи.

Темы: контрнаступлениевойнаСША
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