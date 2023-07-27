Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Белом доме заявили, что контрнаступление Украины не замерло, а движется вперед

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 27 июля 2023, 09:53

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что украинское контрнаступление движется медленнее, чем планировалось, однако оно не замерло.

Источник: Кирби на брифинге, "Европейская правда"

Детали: По его словам, Украина сама признала, что контрнаступление ВСУ продвигается "не так далеко и не так быстро, как хотелось бы"

Кирби отметил, что "тем не менее, они движутся. Это не патовая ситуация, они не замерли".

Реклама:

Прямая речь: "Они получили все, что просили, и продолжают получать все, что просили сейчас. Я признаю, что они хотят большего. И мы говорили о F-16 – тренировки начнутся вскоре и, надеемся, за ними последуют собственно самолеты. Но у них есть танки. У них есть артиллерия. У них есть HIMARS. И мы будем продолжать работать с ними ежедневно, пытаясь удовлетворить их потребности как можно лучше".

Напомним:

  • Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что контрнаступление Украины будет продолжаться еще по крайней мере несколько месяцев.
  • В то же время министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что не нужно создавать дополнительное давление на украинцев в вопросе контрнаступления, вместо этого нужно давать больше оружия и помощи.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: контрнаступлениевойнаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Военкома из Одесской области после "общественного резонанса" отправили на передовую

фото, видео В Грузии сошел оползень на курорте: 6 погибших, много пропавших без вести

видео, фотоСпецоперация в Новороссийске: дрон СБУ пробил десантный корабль окупантов

фотоНа Закарпатье обвалился мост: отдыхающие упали в реку, есть погибшая

Суд в США избрал меру пресечения Трампу

фото, видеоЖурналисты получили доказательства, что РФ обстреливает Украину ракетами, отданными за газ

Все новости...
контрнаступление
Зеленский провел Ставку в Днепре: обсудили наступление, оборону и ПВО
Глава Пентагона: у Украины еще достаточно возможностей для продолжения контрнаступления
Стало известно направление основного удара украинского контрнаступления – NYT
Последние новости
12:52
видеоПод Москвой вспыхнул склад с пластиком и резиной
12:43
В Польше задержан российский шпион
12:30
Сообщение РФ об атаках на Новороссийский порт привели к скачку цен на пшеницу - Bloomberg
12:28
Домой вернули тела 44 павших защитников
12:20
Возврат довоенных налогов на горючее прибавит к инфляции 0,7% - НБУ
12:17
фотоВ небе над Киевом засняли суперлуну
12:16
Игнат: Обучение пилотов на F-16 будет не таким долгим, как надеются россияне
12:15
Украина перепрофилирует ПВО, чтобы защитить порты − Гуменюк
11:51
Дубинский приехал на допрос в ГБР - источник
11:45
фотоСБУ задержала бывшего соратника Кивы, который сливал позиции ВСУ в сеть
Все новости...
Реклама: