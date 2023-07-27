Міноборони Британії вважає, що контрнаступ України йде за планом

У Міністерстві оборони Британії відкинули занепокоєння щодо повільних темпів контрнаступу Сил оборони України, заявивши, що операції йдуть за планом.

Джерело: міністр Збройних сил у Міністерстві оборони Великої Британії Джеймс Гіппі в інтерв’ю The Telegraph

Деталі: За його словами, контрнаступ України відбувається згідно з планом, розробленим спільно з Великою Британією та США взимку.

Міністр зауважив, що Київ виявляє "належну обережність", відмовляючись відправляти велику кількість людей і західного озброєння через щільні російські мінні поля.

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Він додав, що українські військові зберігають достатню вогневу міць, щоб здійснити прорив у потрібний момент.

Пряма мова: "Україна наразі відповідає нашим очікуванням. Вони в цілому виконують план, який розробили разом з нами, американцями та іншими протягом минулої зими. Це не голлівудський фільм. Тут не буде моменту, коли рушать танки, заграє музика, почне програватися військовий кліп, а потім – в кінці – перемога до вересня".

Що передувало: У Білому домі заявили, що український контрнаступ рухається повільніше, ніж планувалося, однак він не завмер.

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Глава Пентагону Ллойд Остін зазначив, що Україна має "низку доступних можливостей" для продовження свої контрнаступальних операцій.