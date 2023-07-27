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Міноборони Британії вважає, що контрнаступ України йде за планом

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 27 липня 2023, 11:33

У Міністерстві оборони Британії відкинули занепокоєння щодо повільних темпів контрнаступу Сил оборони України, заявивши, що операції йдуть за планом.

Джерело: міністр Збройних сил у Міністерстві оборони Великої Британії Джеймс Гіппі в інтерв’ю The Telegraph

Деталі: За його словами, контрнаступ України відбувається згідно з планом, розробленим спільно з Великою Британією та США взимку.

Міністр зауважив, що Київ виявляє "належну обережність", відмовляючись відправляти велику кількість людей і західного озброєння через щільні російські мінні поля.

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Він додав, що українські військові зберігають достатню вогневу міць, щоб здійснити прорив у потрібний момент.

Пряма мова: "Україна наразі відповідає нашим очікуванням. Вони в цілому виконують план, який розробили разом з нами, американцями та іншими протягом минулої зими. Це не голлівудський фільм. Тут не буде моменту, коли рушать танки, заграє музика, почне програватися військовий кліп, а потім – в кінці – перемога до вересня".

Що передувало: У Білому домі заявили, що український контрнаступ рухається повільніше, ніж планувалося, однак він не завмер.

ВІДЕО ДНЯ

Глава Пентагону Ллойд Остін зазначив, що Україна має "низку доступних можливостей" для продовження свої контрнаступальних операцій.

Теми: контрнаступВелика Британія
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