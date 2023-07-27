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Минобороны Британии считает, что контрнаступление Украины идет по плану

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 27 июля 2023, 11:33

В Министерстве обороны Великобритании отвергли беспокойство относительно медленных темпов контрнаступления Сил обороны Украины, заявив, что операции идут по плану.

Источник: министр Вооруженных сил в Министерстве обороны Великобритании Джеймс Гиппи в интервью The Telegraph

Детали: По его словам, контрнаступление Украины происходит согласно плану, разработанному совместно с Великобританией и США зимой.

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Министр отметил, что Киев проявляет "должную осторожность", отказываясь отправлять большое количество людей и западного вооружения из-за плотных российских минных полей.

Он добавил, что украинские военные сохраняют достаточную огневую мощь, чтобы осуществить прорыв в нужный момент.

Прямая речь: "Украина пока соответствует нашим ожиданиям. Они в целом выполняют план, который разработали вместе с нами, американцами и другими в течение прошлой зимы. Это не голливудский фильм. Здесь не будет момента, когда двинутся танки, заиграет музыка, начнет проигрываться военный клип, а потом - в конце - победа до сентября".

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Что предшествовало: В Белом доме заявили, что украинское контрнаступление движется медленнее, чем планировалось, однако оно не замерло.

Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что Украина имеет "ряд доступных возможностей" для продолжения своих контрнаступательных операций.

Темы: контрнаступлениеВеликобритания
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