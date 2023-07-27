Минобороны Британии считает, что контрнаступление Украины идет по плану

В Министерстве обороны Великобритании отвергли беспокойство относительно медленных темпов контрнаступления Сил обороны Украины, заявив, что операции идут по плану.

Источник: министр Вооруженных сил в Министерстве обороны Великобритании Джеймс Гиппи в интервью The Telegraph

Детали: По его словам, контрнаступление Украины происходит согласно плану, разработанному совместно с Великобританией и США зимой.

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Министр отметил, что Киев проявляет "должную осторожность", отказываясь отправлять большое количество людей и западного вооружения из-за плотных российских минных полей.

Он добавил, что украинские военные сохраняют достаточную огневую мощь, чтобы осуществить прорыв в нужный момент.

Прямая речь: "Украина пока соответствует нашим ожиданиям. Они в целом выполняют план, который разработали вместе с нами, американцами и другими в течение прошлой зимы. Это не голливудский фильм. Здесь не будет момента, когда двинутся танки, заиграет музыка, начнет проигрываться военный клип, а потом - в конце - победа до сентября".

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Что предшествовало: В Белом доме заявили, что украинское контрнаступление движется медленнее, чем планировалось, однако оно не замерло.

Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что Украина имеет "ряд доступных возможностей" для продолжения своих контрнаступательных операций.