РФ оголосила у розшук суддю МКС, яка видала ордер на арешт Путіна
Четвер, 27 липня 2023, 12:42
Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук суддю Міжнародного кримінального суду (МКС) Томоко Акане, яка видала ордер на арешт глави Кремля Владіміра Путіна.
Джерело: російський РБК з посиланням на дані МВС РФ, повідомляє Європейська правда
Деталі: У базі російського міністерства сказано, що Томоко Акане "розшукується за статтею Кримінального кодексу Росії". За якою саме статтею, у картці розшуку не вказано.
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Акане стала другою суддею МКС, оголошеною у розшук в Росії. Минулого місяця в базі даних з'явився суддя МКС Розаріо Сальваторе Айтала.
У травні Міністерство внутрішніх справ Росії також оголосило в розшук прокурора МКС Каріма Хана.
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- В березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-учасниці Міжнародного кримінального суду.