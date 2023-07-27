РФ оголосила у розшук суддю МКС, яка видала ордер на арешт Путіна

Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук суддю Міжнародного кримінального суду (МКС) Томоко Акане, яка видала ордер на арешт глави Кремля Владіміра Путіна.

Джерело: російський РБК з посиланням на дані МВС РФ, повідомляє Європейська правда

Деталі: У базі російського міністерства сказано, що Томоко Акане "розшукується за статтею Кримінального кодексу Росії". За якою саме статтею, у картці розшуку не вказано.

Реклама:

Акане стала другою суддею МКС, оголошеною у розшук в Росії. Минулого місяця в базі даних з'явився суддя МКС Розаріо Сальваторе Айтала.

У травні Міністерство внутрішніх справ Росії також оголосило в розшук прокурора МКС Каріма Хана.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ