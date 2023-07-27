Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ оголосила у розшук суддю МКС, яка видала ордер на арешт Путіна

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 27 липня 2023, 12:42
РФ оголосила у розшук суддю МКС, яка видала ордер на арешт Путіна
Томоко Акане ФОТО: INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук суддю Міжнародного кримінального суду (МКС) Томоко Акане, яка видала ордер на арешт глави Кремля Владіміра Путіна.

Джерело: російський РБК з посиланням на дані МВС РФ, повідомляє Європейська правда 

Деталі: У базі російського міністерства сказано, що Томоко Акане "розшукується за статтею Кримінального кодексу Росії". За якою саме статтею, у картці розшуку не вказано.

Акане стала другою суддею МКС, оголошеною у розшук в Росії. Минулого місяця в базі даних з'явився суддя МКС Розаріо Сальваторе Айтала.

Реклама:

У травні Міністерство внутрішніх справ Росії також оголосило в розшук прокурора МКС Каріма Хана.

Нагадаємо:

  • В березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-учасниці Міжнародного кримінального суду.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіясудПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову

фото, відеоУ Грузії стався зсув ґрунту на курорті: 6 загиблих, багато зниклих безвісти

відео, фотоСпецоперація в Новоросійську: дрон СБУ пробив десантний корабель окупантів

фотоНа Закарпатті обвалився міст: відпочиваючі впали в річку, є загибла

Суд у США обрав запобіжний захід Трампу

фото, відеоЖурналісти отримали докази, що РФ обстрілює Україну ракетами, які Київ передав Москві в 90-х

Усі новини...
Росія
У США повідомили про другий за тиждень небезпечний інцидент з російським літаком у Сирії
У Росії розбився вертоліт з туристами: 6 загиблих
Посол ЄС у Молдові висміяв російську "шпигунську" дипмісію з даху свого офісу
Останні новини
12:30
Повідомлення РФ про атаки на Новоросійський порт призвели до стрибка цін на пшеницю - Bloomberg
12:28
Додому повернули тіла 44 полеглих захисників
12:20
Повернення довоєнних податків на пальне додасть до інфляції 0,7% - НБУ
12:17
фотоУ небі над Києвом зазнімкували супермісяць
12:16
Ігнат: Навчання пілотів на F-16 буде не таким довгим, як надіються росіяни
12:15
Україна перепрофільовує ППО, щоб захистити порти − Гуменюк
11:51
Дубінський приїхав на допит у ДБР – джерело
11:45
фотоСБУ затримала колишнього поплічника Киви, який зливав позиції ЗСУ в мережу
11:42
У НБУ розраховують, що мораторій на підвищення тарифів ЖКП діятиме до 2025 року
11:37
Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову
Усі новини...
Реклама: