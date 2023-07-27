РФ объявила в розыск судью МУС, которая выдала ордер на арест Путина

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) Томоко Акане, которая выдала ордер на арест главы Кремля Владимира Путина.

Источник: российский РБК со ссылкой на данные МВД РФ, сообщает Европейская правда

Детали: В базе российского министерства сказано, что Томоко Аканэ "разыскивается по статье Уголовного кодекса России". По какой именно статье, в карточке розыска не указано.

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Акане стала второй судьей МУС, объявленной в розыск в России. В прошлом месяце в базе данных появился судья МУС Розарио Сальваторе Айтала.

В мае Министерство внутренних дел России также объявило в розыск прокурора МУС Карима Хана.

Напомним:

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