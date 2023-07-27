Генпрокурор Костін підтвердив, що США планують передати дані про воєнні злочини РФ у Гаагу

Генпрокурор України Андрій Костін підтвердив, що США планують передати до Міжнародного кримінального суду в Гаазі інформацію про воєнні злочини РФ.

Джерело: український генпрокурор у Twitter, "Європейська правда"

Пряма мова: "Сполучені Штати зробили ще один історичний крок на шляху до встановлення всеосяжної відповідальності за міжнародні злочини Росії, прийнявши рішення передати докази російських воєнних злочинів до Міжнародного кримінальному суду (МКС) в Гаазі.

Я висловлюю щиру подяку Генеральному прокурору Мерріку Гарланду та всім колегам з Департаменту юстиції за те, що вони стоять разом з Україною на передовій правосуддя.

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Вкотре ми бачимо, що відданість, єдність та наполегливість дають плідні результати. Кожна зустріч, лист та слухання в Конгресі наближають нас до нашої кінцевої мети – зупинити Росію та притягнути злочинний режим Кремля до відповідальності за всі його звірства".

Деталі: Костін сподівається на продовження співпраці між США, Україною та Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду.

Костін не прокоментував дані про те, що інформацію про воєнні злочини РФ в Україні збирали спецслужби США.

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією New York Times, спецслужби США зібрали деталі про рішення РФ навмисно завдати удари по цивільній інфраструктурі в Україні та примусово депортувати тисячі українських дітей з окупованих територій.

США вже ділилися деякими з цих доказів з українськими прокурорами, але дотепер утримувалися від надання їх Гаазі, повідомило видання.

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