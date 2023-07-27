Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генпрокурор Костін підтвердив, що США планують передати дані про воєнні злочини РФ у Гаагу

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 27 липня 2023, 13:40

Генпрокурор України Андрій Костін підтвердив, що США планують передати до Міжнародного кримінального суду в Гаазі інформацію про воєнні злочини РФ.

Джерело: український генпрокурор у Twitter, "Європейська правда"

Пряма мова: "Сполучені Штати зробили ще один історичний крок на шляху до встановлення всеосяжної відповідальності за міжнародні злочини Росії, прийнявши рішення передати докази російських воєнних злочинів до Міжнародного кримінальному суду (МКС) в Гаазі.

Реклама:

Я висловлюю щиру подяку Генеральному прокурору Мерріку Гарланду та всім колегам з Департаменту юстиції за те, що вони стоять разом з Україною на передовій правосуддя.

Вкотре ми бачимо, що відданість, єдність та наполегливість дають плідні результати. Кожна зустріч, лист та слухання в Конгресі наближають нас до нашої кінцевої мети – зупинити Росію та притягнути злочинний режим Кремля до відповідальності за всі його звірства".

Деталі: Костін сподівається на продовження співпраці між США, Україною та Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду.

ВІДЕО ДНЯ

Костін не прокоментував дані про те, що інформацію про воєнні злочини РФ в Україні збирали спецслужби США.

За інформацією New York Times, спецслужби США зібрали деталі про рішення РФ навмисно завдати удари по цивільній інфраструктурі в Україні та примусово депортувати тисячі українських дітей з окупованих територій.

США вже ділилися деякими з цих доказів з українськими прокурорами, але дотепер утримувалися від надання їх Гаазі, повідомило видання.

Нагадаємо: 

  • Минулого року Конгрес законодавчо дозволив США ділитися критичними доказами воєнних злочинів і розвідданими з Міжнародним кримінальним судом. Але попри це, Пентагон не передав свої дані МКС.
  • У Міноброни США побоювалися створення прецеденту, що може прокласти шлях для судового переслідування американських військових.
  • Як відомо, США не підписали Римський статут, на основі якого працює Міжнародний кримінальний суд. Позиція американських адміністрацій полягала в тому, що МКС не може мати юрисдикцію над громадянами країн, які не є учасницями Римського статуту – навіть якщо воєнні злочини відбуваються на території країни, яка його підписала, як от Україна.
  • Цю позицію в останні роки критикують деякі американські юристи, вказуючи, що інтерпретацію офіційного Вашингтона не поділяють у решті світу. Крім того, зазначають вони, Римський статут передбачає залучення МКС лише щодо країн без судових систем належного рівня, здатних розглядати міжнародні злочини, а США під цей критерій не підпадають.

Теми: СШАГаазький трибуналРосіясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
США
У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Конкурент Трампа обіцяє віддати РФ частину України та блокувати вступ Києва до НАТО
Останні новини
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
Усі новини...
Реклама: