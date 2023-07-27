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Генпрокурор Костин подтвердил, что США планируют передать данные о военных преступлениях РФ в Гаагу

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 27 июля 2023, 13:40

Генпрокурор Украины Андрей Костин подтвердил, что США планируют передать в Международный уголовный суд в Гааге информацию о военных преступлениях РФ.

Источник: украинский генпрокурор в Twitter, "Европейская правда"

Прямая речь: "Соединенные Штаты сделали еще один исторический шаг на пути к установлению всеобъемлющей ответственности за международные преступления России, приняв решение передать доказательства российских военных преступлений в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге.

Я выражаю искреннюю благодарность Генеральному прокурору Меррику Гарланду и всем коллегам из Департамента юстиции за то, что они стоят вместе с Украиной на передовой правосудия.

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В который раз мы видим, что преданность, единство и настойчивость дают плодотворные результаты. Каждая встреча, письмо и слушания в Конгрессе приближают нас к нашей конечной цели - остановить Россию и привлечь преступный режим Кремля к ответственности за все его зверства".

Детали: Костин надеется на продолжение сотрудничества между США, Украиной и Офисом прокурора Международного уголовного суда.

Он не прокомментировал данные о том, что информацию о военных преступлениях РФ в Украине собирали спецслужбы США.

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По информации New York Times, спецслужбы США собрали детали о решении РФ намеренно нанести удары по гражданской инфраструктуре в Украине и принудительно депортировать тысячи украинских детей с оккупированных территорий.

США уже делились некоторыми из этих доказательств с украинскими прокурорами, но воздержались от предоставления их Гааге.

Напомним: 

  • В прошлом году Конгресс законодательно разрешил США делиться критическими доказательствами военных преступлений и разведданными с Международным уголовным судом. Но несмотря на это, Пентагон не передал свои данные МУС.
  • В ведомстве опасаются создания прецедента, который может проложить путь для судебного преследования американских военных.
  • Как известно, США не подписала Римский статут, на основе которого и заработал Международный уголовный суд. Позиция американских администраций заключалась в том, что МУС не может осуществлять юрисдикцию над гражданами стран, не являющихся участницами Римского статута – даже если военные преступления происходят на территории страны, которая является его участницей.
  • Эту позицию в последние годы критикуют некоторые американские юристы, указывая, что интерпретацию официального Вашингтона не разделяют в остальном мире. Кроме того, отмечают они, Римский статут предусматривает привлечение МУС только в отношении стран без судебных систем надлежащего уровня, способных рассматривать международные преступления, а США под этот критерий не подпадают.

Темы: СШАГаагский трибуналРосcиясуд
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