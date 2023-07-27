Генпрокурор Костин подтвердил, что США планируют передать данные о военных преступлениях РФ в Гаагу

Генпрокурор Украины Андрей Костин подтвердил, что США планируют передать в Международный уголовный суд в Гааге информацию о военных преступлениях РФ.

Источник: украинский генпрокурор в Twitter, "Европейская правда"

Прямая речь: "Соединенные Штаты сделали еще один исторический шаг на пути к установлению всеобъемлющей ответственности за международные преступления России, приняв решение передать доказательства российских военных преступлений в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге.

Реклама:

Я выражаю искреннюю благодарность Генеральному прокурору Меррику Гарланду и всем коллегам из Департамента юстиции за то, что они стоят вместе с Украиной на передовой правосудия.

В который раз мы видим, что преданность, единство и настойчивость дают плодотворные результаты. Каждая встреча, письмо и слушания в Конгрессе приближают нас к нашей конечной цели - остановить Россию и привлечь преступный режим Кремля к ответственности за все его зверства".

Детали: Костин надеется на продолжение сотрудничества между США, Украиной и Офисом прокурора Международного уголовного суда.

ВИДЕО ДНЯ

Он не прокомментировал данные о том, что информацию о военных преступлениях РФ в Украине собирали спецслужбы США.

По информации New York Times, спецслужбы США собрали детали о решении РФ намеренно нанести удары по гражданской инфраструктуре в Украине и принудительно депортировать тысячи украинских детей с оккупированных территорий.

США уже делились некоторыми из этих доказательств с украинскими прокурорами, но воздержались от предоставления их Гааге.

Напомним: