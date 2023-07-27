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Гроза і шквальний вітер: киян попереджають про негоду

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 липня 2023, 14:57
Гроза і шквальний вітер: киян попереджають про негоду
фото - "Київська служба порятунку"

Протягом доби 27 липня в столиці очікуються грози та шквальний вітер до 20 м/с.

Джерело: КМВА в Telegram

Деталі: Киян закликають уникати перебування поблизу дерев та великих рекламних конструкцій. Не слід також паркувати під ними авто.

Повідомляється, що вдень столичні рятувальники вже здійснили три виїзди на ліквідацію наслідків негоди. Прибрали повалені дерева з проїжджої частини та деблокували вантажівку. Постраждалих не було.

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Дослівно: "Чергування оперативних  підрозділів триває цілодобово. При падінні дерев чи гілок, травмуванні людей слід інформувати екстрені служби: 101 або 103.

Телефон КАРС "Київська служба порятунку": 044-430-37-13".

Теми: погодаКиїв
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