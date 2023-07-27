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Гроза і шквальний вітер: киян попереджають про негоду

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 липня 2023, 14:57
Гроза і шквальний вітер: киян попереджають про негоду
фото - "Київська служба порятунку"

Протягом доби 27 липня в столиці очікуються грози та шквальний вітер до 20 м/с.

Джерело: КМВА в Telegram

Деталі: Киян закликають уникати перебування поблизу дерев та великих рекламних конструкцій. Не слід також паркувати під ними авто.

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Повідомляється, що вдень столичні рятувальники вже здійснили три виїзди на ліквідацію наслідків негоди. Прибрали повалені дерева з проїжджої частини та деблокували вантажівку. Постраждалих не було.

Дослівно: "Чергування оперативних  підрозділів триває цілодобово. При падінні дерев чи гілок, травмуванні людей слід інформувати екстрені служби: 101 або 103.

Телефон КАРС "Київська служба порятунку": 044-430-37-13".

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Теми: погодаКиїв
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