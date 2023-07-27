Гроза і шквальний вітер: киян попереджають про негоду
Четвер, 27 липня 2023, 14:57
Протягом доби 27 липня в столиці очікуються грози та шквальний вітер до 20 м/с.
Джерело: КМВА в Telegram
Деталі: Киян закликають уникати перебування поблизу дерев та великих рекламних конструкцій. Не слід також паркувати під ними авто.
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Повідомляється, що вдень столичні рятувальники вже здійснили три виїзди на ліквідацію наслідків негоди. Прибрали повалені дерева з проїжджої частини та деблокували вантажівку. Постраждалих не було.
Дослівно: "Чергування оперативних підрозділів триває цілодобово. При падінні дерев чи гілок, травмуванні людей слід інформувати екстрені служби: 101 або 103.
Телефон КАРС "Київська служба порятунку": 044-430-37-13".
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