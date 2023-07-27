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Гроза и шквальный ветер: киевлян предупреждают о непогоде

Валентина РоманенкоЧетверг, 27 июля 2023, 14:57
Гроза и шквальный ветер: киевлян предупреждают о непогоде
фото - "Киевская служба спасения"

В течение суток 27 июля в столице ожидаются грозы и шквальный ветер до 20 м/с.

Источник: КГВА в Telegram

Детали: Киевлян призывают избегать пребывания вблизи деревьев и больших рекламных конструкций. Не следует также парковать под ними авто.

Сообщается, что днем столичные спасатели уже совершили три выезда на ликвидацию последствий непогоды. Убрали поваленные деревья с проезжей части и деблокировали грузовик. Пострадавших не было.

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Дословно: "Дежурство оперативных подразделений продолжается круглосуточно. При падении деревьев или веток, травмировании людей следует информировать экстренные службы: 101 или 103.

Телефон КАРС "Киевская служба спасения": 044-430-37-13".

Темы: погодаКиев
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