Гроза и шквальный ветер: киевлян предупреждают о непогоде

В течение суток 27 июля в столице ожидаются грозы и шквальный ветер до 20 м/с.

Источник: КГВА в Telegram

Детали: Киевлян призывают избегать пребывания вблизи деревьев и больших рекламных конструкций. Не следует также парковать под ними авто.

Сообщается, что днем столичные спасатели уже совершили три выезда на ликвидацию последствий непогоды. Убрали поваленные деревья с проезжей части и деблокировали грузовик. Пострадавших не было.

Реклама:

Дословно: "Дежурство оперативных подразделений продолжается круглосуточно. При падении деревьев или веток, травмировании людей следует информировать экстренные службы: 101 или 103.

Телефон КАРС "Киевская служба спасения": 044-430-37-13".