Синові львівського військкома подарували будинок у престижному передмісті – ЗМІ

Син начальника одного з районних військкоматів Львова Андрія Дубового отримав у подарунок від забудовниці будинок у престижному львівському передмісті Брюховичі.

Джерело: NGL.media з посиланням на договір дарування, який є у розпорядженні видання

Деталі: 29 червня 2022 року 27-річний Владислав Дубовой отримав у подарунок недобудований будинок із готовністю на 95% площею майже 640 м2 разом з присадибною ділянкою у 0,09 га на вулиці Очеретяній у Брюховичах.

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Оціночна вартість будинку в договорі дарування вказана 518,5 тис. грн, земельної ділянки – ще 357,5 тис. грн. Таким чином офіційна вартість подарунку становить загалом 876 тис. грн.

За словами експерта з нерухомості, реальна вартість будинку такої площі і такого стану готовності разом з ділянкою у Брюховичах зараз може становити не менше 4 млн грн (близько 110 тис. доларів).

Опосередковано про значно вищу вартість подарунка свідчить те, що у 2018 році цей же будинок продали на аукціоні СЕТАМ і за 1,4 млн грн (близько 52 тис. доларів за тодішнім курсом НБУ), зазначає видання.

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Судячи з опису лота, будинок на той момент був обладнаний не лише усім необхідним, але й навіть басейном площею 152 м2.

Відвідавши Брюховичі нещодавно журналісти NGL.media виявили, що в будинку триває активний ремонт. Маєток реконструювали, зробили нову покрівлю, поміняли вікна. Також звели основу з колонами під майбутній паркан, який відсутній на фото з аукціону за 2018 рік.

Подарувала будинок одіозна забудовниця 37-річна Альбіна Савчук, яка і купила його п’ять років тому за 1,4 млн грн.

Що саме пов’язує Савчук з Владиславом Дубовим, якому вона зробила такий коштовний подарунок, чи з його батьком військовим комісаром Андрієм Дубовим – не зовсім зрозуміло. Єдиний зв’язок, який журналісти виявили між ними – це Городок, звідки родом Савчук і де очолював свого часу місцевий районний військкомат Андрій Дубовой.

У 2021 році його син Владислав також отримав 12 "соток" землі для садівництва від Городоцької міськради у селі Велика Калинка (25 км від Львова).

Альбіна Савчук відмовилась пояснити NGL.media свої стосунки з Дубовими і причину такого дорогого подарунку. Військовий комісар Андрій Дубовой також не захотів пояснити суть стосунків із Савчук.

"Я вас не знаю, вас не бачу. Мені треба подивитись на вас. Мені треба перевірити ваші документи", – заявив він 27 липня у телефонній розмові, пообіцявши передзвонити пізніше.

Натомість його син Владислав Дубовой сказав NGL.media, що Альбіна Савчук є його давньою знайомою, "можна навіть сказати, що далекою родичкою", але відмовився пояснити ступінь спорідненості.

"Це (подарований будинок) ніяк не пов’язано з посадовою особою, яку ви назвали, моїм батьком. В мене своє особисте життя. Та й все. Я не бажаю надалі відповідати на всі ці запитання", – додав він.

Довідково: 51-річний Андрій Дубовой, як писала АрміяInform, народився в Києві. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв’язку у 1994 році. До 2003 року проходив службу на Яворівському полігоні у вузлі тропосферного зв’язку з позивним "Ложний".

У 2003-2005 рр. навчався у Національній академії оборони України, потім потрапив на службу у Львівський обласний військовий комісаріат. У 2015 році призначений військовим комісаром Городоцького райвійськкомату.

Оскільки декларації про доходи є закритими, а біографія Дубового ніде не публікувалась, то його подальші місця праці можна відстежити хіба у відкритих джерелах, зазначають журналісти. За даними Vkursi Pro, потім він працював у Бродівському ОРВК, після чого очолив Личаківсько-Залізничний ОРВК міста Львова.

У 2016 році Андрія Дубового оштрафували на 3400 грн за нетверезе водіння у Львові. За даними YouControl, з травня 2023 року він володіє AUDI A4 2006 року випуску. Владиславу Дубовому належить Volkswagen Touran 2007 р.в. і ВАЗ 2121 1983 р.в., а Аллі Дубовій – Peugeot 207 2007 р.в.