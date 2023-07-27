Сыну львовского военкома подарили дом в престижном пригороде – СМИ

Сын начальника одного из районных военкоматов Львова Андрея Дубового получил в подарок от застройщицы дом в престижном львовском пригороде Брюховичи.

Источник: NGL.media со ссылкой на договор дарения, который есть в распоряжении издания

Детали: 29 июня 2022 года 27-летний Владислав Дубовой получил в подарок недостроенный дом с готовностью на 95% площадью почти 640 м2 вместе с приусадебным участком в 0,09 га на улице Очеретяной в Брюховичах.

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Оценочная стоимость дома в договоре дарения указана 518,5 тыс. грн, земельного участка - еще 357,5 тыс. грн. Таким образом официальная стоимость подарка составляет всего 876 тыс. грн.

По словам эксперта по недвижимости, реальная стоимость дома такой площади и такого состояния готовности вместе с участком в Брюховичах сейчас может составлять не менее 4 млн грн (около 110 тыс. долларов).

Косвенно о значительно более высокой стоимости подарка свидетельствует то, что в 2018 году этот же дом продали на аукционе СЕТАМ и за 1,4 млн грн (около 52 тыс. долларов по тогдашнему курсу НБУ), отмечает издание.

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Судя по описанию лота, дом на тот момент был оборудован не только всем необходимым, но даже бассейном площадью 152 м2.

Посетив Брюховичи недавно журналисты NGL.media обнаружили, что в доме продолжается активный ремонт. Имение реконструировали, сделали новую кровлю, поменяли окна. Также возвели основу с колоннами под будущий забор, который отсутствует на фото с аукциона за 2018 год.

Подарила дом одиозная застройщица 37-летняя Альбина Савчук, которая и купила его пять лет назад.

Что именно связывает Савчук с Владиславом Дубовым, которому она сделала такой ценный подарок, или с его отцом военным комиссаром Андреем Дубовым - не совсем понятно. Единственная связь, которую журналисты обнаружили между ними - это Городок, откуда родом Савчук и где возглавлял в свое время местный районный военкомат Андрей Дубовой.

В 2021 году его сын Владислав также получил 12 "соток" земли для садоводства от Городокского горсовета в селе Большая Калинка (25 км от Львова).

Альбина Савчук отказалась объяснить NGL.media свои отношения с Дубовыми и причину такого дорогого подарка. Военный комиссар Андрей Дубовой также не захотел объяснить суть отношений с Савчук.

"Я вас не знаю, вас не вижу. Мне надо посмотреть на вас. Мне надо проверить ваши документы", - заявил он 27 июля в телефонном разговоре, пообещав перезвонить позже.

В свою очередь его сын Владислав Дубовой сказал NGL.media, что Альбина Савчук является его давней знакомой, "можно даже сказать, что дальней родственницей", но отказался объяснить степень родства.

"Это (подаренный дом) никак не связано с должностным лицом, которое вы назвали, моим отцом. У меня своя личная жизнь. Да и все. Я не желаю в дальнейшем отвечать на все эти вопросы", - добавил он.

Справка: 51-летний Андрей Дубовой, как писала АрмияInform, родился в Киеве. Окончил Киевский военный институт управления и связи в 1994 году. До 2003 года проходил службу на Яворовском полигоне в узле тропосферной связи с позывным "Ложный".

В 2003-2005 гг. учился в Национальной академии обороны Украины, затем попал на службу во Львовский областной военный комиссариат. В 2015 году назначен военным комиссаром Городокского райвоенкомата.

Поскольку декларации о доходах являются закрытыми, а биография Дубового нигде не публиковалась, то его дальнейшие места работы можно отследить разве что в открытых источниках, отмечают журналисты. По данным Vkursi Pro, затем он работал в Бродовском ОРВК, после чего возглавил Лычаковско-Железнодорожный ОРВК города Львова.

В 2016 году Андрея Дубового оштрафовали на 3400 грн за нетрезвое вождение во Львове. По данным YouControl, с мая 2023 года он владеет AUDI A4 2006 года выпуска. Владиславу Дубовому принадлежит Volkswagen Touran 2007 г.в. и ВАЗ 2121 1983 г.в., а Алле Дубовой - Peugeot 207 2007 г.в.