У Полтаві викрили схему махінацій членів військово-лікарської комісії.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко в Facebook, поліція Полтавської області

Пряма мова Клименка: "У Полтаві хірург та психолог військового госпіталю продавали липові довідки ухилянтам від мобілізації. Будучи членами ВЛК, медики могли досить легко вирішувати такі питання. На жаль, це не єдиний випадок неправомірних дій членів ВЛК в державі".

Деталі: Поліція зазначає, що начальника хірургічного кабінету затримали на отриманні 4 000 доларів.

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Питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення вирішується.

Санкція статті передбачає кримінальне покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.