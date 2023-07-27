Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Хірург та психолог військового госпіталю продавали липові довідки ухилянтам

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 липня 2023, 18:31
Хірург та психолог військового госпіталю продавали липові довідки ухилянтам
фото поліції

У Полтаві викрили схему махінацій членів військово-лікарської комісії.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко в Facebook, поліція Полтавської області

Пряма мова Клименка: "У Полтаві хірург та психолог військового госпіталю продавали липові довідки ухилянтам від мобілізації. Будучи членами ВЛК, медики могли досить легко вирішувати такі питання. На жаль, це не єдиний випадок неправомірних дій членів ВЛК в державі".

Деталі: Поліція зазначає, що начальника хірургічного кабінету затримали на отриманні 4 000 доларів.

Реклама:

Питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення вирішується.

Санкція статті передбачає кримінальне покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Теми: Полтаваполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову

фото, відеоУ Грузії стався зсув ґрунту на курорті: 6 загиблих, багато зниклих безвісти

відео, фотоСпецоперація в Новоросійську: дрон СБУ пробив десантний корабель окупантів

фотоНа Закарпатті обвалився міст: відпочиваючі впали в річку, є загибла

Суд у США обрав запобіжний захід Трампу

фото, відеоЖурналісти отримали докази, що РФ обстрілює Україну ракетами, які Київ передав Москві в 90-х

Усі новини...
Полтава
У Полтаві демонтували пам’ятники Пушкіну та Ватутіну
Скандальна справа Полтавського ГЗК Жеваго отримала продовження: посадовців підозрюють у махінаціях
Мамай втратив посаду мера Полтави
Останні новини
12:30
Повідомлення РФ про атаки на Новоросійський порт призвели до стрибка цін на пшеницю - Bloomberg
12:28
Додому повернули тіла 44 полеглих захисників
12:20
Повернення довоєнних податків на пальне додасть до інфляції 0,7% - НБУ
12:17
фотоУ небі над Києвом зазнімкували супермісяць
12:16
Ігнат: Навчання пілотів на F-16 буде не таким довгим, як надіються росіяни
12:15
Україна перепрофільовує ППО, щоб захистити порти − Гуменюк
11:51
Дубінський приїхав на допит у ДБР – джерело
11:45
фотоСБУ затримала колишнього поплічника Киви, який зливав позиції ЗСУ в мережу
11:42
У НБУ розраховують, що мораторій на підвищення тарифів ЖКП діятиме до 2025 року
11:37
Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову
Усі новини...
Реклама: