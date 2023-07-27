В Полтаве разоблачили схему махинаций членов военно-врачебной комиссии.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Facebook, полиция Полтавской области

Прямая речь Клименко: "В Полтаве хирург и психолог военного госпиталя продавали липовые справки уклонистам от мобилизации. Будучи членами ВВК, медики могли достаточно легко решать такие вопросы. К сожалению, это не единственный случай неправомерных действий членов ВВК в государстве".

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Детали: Полиция отмечает, что начальника хирургического кабинета задержали на получении 4 000 долларов.

Вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления решается.

Санкция статьи предусматривает уголовное наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.