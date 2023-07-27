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В Угорщині заявили про нібито "невдалий" контрнаступ ЗСУ: те саме каже роспропаганда

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 27 липня 2023, 18:22
В Угорщині заявили про нібито невдалий контрнаступ ЗСУ: те саме каже роспропаганда
Гергей Гуйяш, фото: ASPI

Деталі: Зокрема, голова адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш у четвер заявив, що "жодних значних результатів" контрнаступ Україні не приніс, а позиція Будапешта про переговори – обґрунтована.

Представник угорського уряду заявив, що український контрнаступ "станом на зараз не показав жодних значних результатів": Україна звільнила "лише" 200 квадратних кілометрів території, але Росія "захопила приблизно стільки ж на Донеччині й Харківщині".

Гуйяш додав, що "навіть за найконсервативнішими підрахунками" в російсько-українській війні загинули й зазнали поранень щонайменше 310 тисяч людей, причому більше – з боку Росії, хоча в неї більші резерви, ніж в України.

Пряма мова: "Усе це разом вказує на те, що позиція угорського уряду є обґрунтованою, коли він закликає до припинення вогню і якнайшвидшого початку мирних переговорів".

Нагадаємо:

  • За словами Держдепартаменту США, враховуючи територію окупованого Росією Криму, Україна повернула близько 45% захоплених територій. Без урахування Криму після 2014 року Україна відвоювала 61% своїх території.
  • У Білому домі своєю чергою заявили, що український контрнаступ рухається повільніше, ніж планували, однак він не завмер. У Міністерстві оборони Великої Британії відкидають занепокоєння щодо повільних темпів українського контрнаступу, заявивши, що операції йдуть за планом.

Теми: УгорщинаконтрнаступУкраїнапропаганда
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