В Венгрии заявили о якобы неудачном контрнаступлении ВСУ: то же говорит роспропаганда

У премьер-министра Венгрии заявляют, что контрнаступление Вооруженных сил Украины якобы не принесло значительных результатов.

Источник: венгерская служба "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда"

Детали: В частности, глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в четверг заявил, что "никаких значительных результатов" контрнаступление Украины не принесло, а позиция Будапешта о переговорах – обоснована.

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Представитель венгерского правительства заявил, что украинское контрнаступление "по состоянию на сейчас не показало никаких значительных результатов": Украина освободила "только" 200 квадратных километров территории, но Россия "захватила примерно столько же в Донецкой и Харьковской областях".

Гуйяш добавил, что "даже по самым консервативным подсчетам" в российско-украинской войне погибли и получили ранения по меньшей мере 310 тысяч человек, причем больше – со стороны России, хотя у нее большие резервы, чем у Украины.

Прямая речь: "Все это вместе указывает на то, что позиция венгерского правительства является обоснованной, когда оно призывает к прекращению огня и скорейшему началу мирных переговоров".

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