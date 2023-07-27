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В Євросоюзу наразі немає коштів на транзит зерна з України – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 27 липня 2023, 19:33
В Євросоюзу наразі немає коштів на транзит зерна з України – ЗМІ
Фото: Juanmonino

В Єврокомісії наразі відсутнє фінансування для транзиту зернових з України суходолом на тлі виходу Росії з "зернової угоди".

Джерело: дані агентства Reuters, про що повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Міністерство сільського господарства України 21 липня звернулось із листом до віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса з проханням надати фінансову допомогу для покриття додаткових транспортних витрат, пов'язаних із використанням маршрутів ЄС для транспортування зерна, відомих як "смуги солідарності".

За оцінками України, додаткові витрати становлять 30-40 доларів на тонну продукції. У листі також міститься прохання розширити "смуги солідарності" на 1-1,5 мільйона тонн на місяць за рахунок "зелених коридорів", зокрема до Адріатичного моря, країн Балтії, Німеччини та Нідерландів.

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Але джерела в Єврокомісії повідомили Reuters, що поки ЄС не має ані додаткового фінансування, ані плану підтримки українського експорту.

Одне дипломатичне джерело повідомило агентству, що кошти на потреби України можуть надійти лише після середньострокового перегляду бюджету, на який може піти ще кілька місяців – навіть із урахуванням того, що незабаром очікується осінній врожай кукурудзи.

Крім того, джерело повідомило про все більшу протидію імпорту українського збіжжя в ЄС, оскільки деякі країни не бачать сенсу в тому, щоб оплачувати додаткові транспортні витрати через запроваджену ЄС тимчасову заборону на цей імпорт.

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Пряма мова співрозмовника Reuters: "Це не роль Єврокомісії – забезпечувати (транспортне) страхування. Держави можуть давати гарантії, але остаточних дискусій немає".

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Теми: ЄСУкраїназерногроші
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