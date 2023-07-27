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У Евросоюза пока нет средств на транзит зерна из Украины - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 27 июля 2023, 19:33
У Евросоюза пока нет средств на транзит зерна из Украины - СМИ
Фото: Juanmonino

У Еврокомиссии пока отсутствует финансирование для транзита зерновых из Украины по суше на фоне выхода России из "зерновой сделки".

Источник: даные агентства Reuters, о которых сообщает "Европейская правда"

Детали: Министерство сельского хозяйства Украины 21 июля обратилось с письмом к вице-президенту Еврокомиссии Валдису Домбровскису с просьбой оказать финансовую помощь для покрытия дополнительных транспортных расходов, связанных с использованием маршрутов ЕС для транспортировки зерна, известных как "полосы солидарности".

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По оценкам Украины, дополнительные расходы составляют 30-40 долларов на тонну продукции. В письме также содержится просьба расширить "полосы солидарности" на 1-1,5 миллиона тонн в месяц за счет "зеленых коридоров", в частности к Адриатическому морю, странам Балтии, Германии и Нидерландов.

Но источники в Еврокомиссии сообщили Reuters, что пока ЕС не имеет ни дополнительного финансирования, ни плана поддержки украинского экспорта.

Один дипломатический источник сообщил агентству, что средства на нужды Украины могут поступить только после среднесрочного пересмотра бюджета, на который может уйти еще несколько месяцев – даже с учетом того, что вскоре ожидается осенний урожай кукурузы.

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Кроме того, источник сообщил о все большем противодействии импорту украинского зерна в ЕС, поскольку некоторые страны не видят смысла в том, чтобы оплачивать дополнительные транспортные расходы из-за введенного ЕС временного запрета на этот импорт.

Прямая речь собеседника Reuters: "Это не роль Еврокомиссии – обеспечивать (транспортное) страхование. Государства могут давать гарантии, но окончательных дискуссий нет".

Напомним:

Темы: ЕСУкраиназерноденьги
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