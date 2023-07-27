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Daewoo перекинув автобус біля Києва: 9 постраждалих, жінка втратила ногу

Євген КізіловЧетвер, 27 липня 2023, 20:02
Daewoo перекинув автобус біля Києва: 9 постраждалих, жінка втратила ногу
фото з місця дтп, джерело: поліція

У Бориспільському районі на Київщині сталася ДТП: через зіткнення автомобіля "Деу" з автобусом травми отримали 9 людей. Одна жінка втратила ногу.

Джерело: поліція Київщини у Telegram

Дослівно: "Водій автомобіля Daewoo не надав переваги в русі автобусу, внаслідок чого відбулося зіткнення та останній перевернувся".

Деталі: Троє постраждалих знаходяться в тяжкому стані. Одна жінка втратила кінцівку ноги, ще одна отримала травми хребта.

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Теми: ДТПКиївська областьжертвитранспорт
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