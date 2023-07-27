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Daewoo перевернул автобус возле Киева: 9 пострадавших, женщина потеряла ногу

Евгений КизиловЧетверг, 27 июля 2023, 20:02
Daewoo перевернул автобус возле Киева: 9 пострадавших, женщина потеряла ногу
фото с места ДТП, источник: полиция

В Бориспольском районе Киевской области произошло ДТП: из-за столкновения автомобиля "Дэу" с автобусом травмы получили 9 человек. Одна женщина потеряла ногу.

Источник: полиция Киевской области в Telegram

Дословно: "Водитель автомобиля Daewoo не предоставил преимущества в движении автобусу, в результате чего произошло столкновение и последний перевернулся".

Детали: Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Одна женщина потеряла конечность ноги, еще одна получила травмы позвоночника.

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Темы: ДТПКиевская областьжертвытранспорт
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