Daewoo перевернул автобус возле Киева: 9 пострадавших, женщина потеряла ногу
Четверг, 27 июля 2023, 20:02
В Бориспольском районе Киевской области произошло ДТП: из-за столкновения автомобиля "Дэу" с автобусом травмы получили 9 человек. Одна женщина потеряла ногу.
Источник: полиция Киевской области в Telegram
Дословно: "Водитель автомобиля Daewoo не предоставил преимущества в движении автобусу, в результате чего произошло столкновение и последний перевернулся".
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Детали: Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Одна женщина потеряла конечность ноги, еще одна получила травмы позвоночника.